فيروس كورونا.. متحور شرس يثير مخاوف الخبراء ويهدد بـ”موجة أقوى وأطول أمدا”

أثبتت موجة عدوى كوفيد الصيفية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قوتها واستمرارها الشديدين، لتدهش الخبراء حيال صمودها مع دخولها الشهر الثالث على التوالي.

وذكرت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) أن الدكتورة إليزابيث هادسون، المديرة الإقليمية للأمراض المعدية في مستشفيات “كايسر بيرمانينت” جنوبي كاليفورنيا، قالت إن قوة موجة كوفيد هذا الصيف ربما ترتبط إلى حد كبير بالمتحورات الفرعية الأكثر عدوى التي لا تزال تظهر مع تطور فيروس كورونا.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

وظهر خلال الأشهر الأخيرة عدد مذهل من المتحورات ذات الصلة يطلق عليها جميعًا (فليرت). أحدها بالأخص وهو (كيه بي.3.1.1)، كان يزداد قوة بوتيرة مدهشة حتى أصبح أكثر السلالات انتشارًا على مستوى الولايات المتحدة.

ووصف هدسون الإصابات بفيروس كورونا هذا الصيف بأنها “قوية إلى حد ما وطويلة الأمد، وتدوم لفترة أطول قليلًا مما كنت أعتقد”.

California COVID surge is surprisingly stronger, longer-lasting than experts had expected https://t.co/AJOxFaElkc

— Fara Kaufman (@justfara) August 5, 2024