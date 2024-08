جدري القردة.. رصد أول إصابة في باكستان والصحة العالمية تدعو إلى تحرّك عاجل

أعلن مسؤولون صحيون في باكستان، اليوم الجمعة، عن أول إصابة بفيروس جدري القردة القاتل هذه السنة، بعدما صنّفته منظمة الصحة العالمية طارئة صحية دولية بسبب انتشاره.

وقالت إدارة الصحة في إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني، اليوم، إن إصابة واحدة بجدري القردة تم تأكيدها في الإقليم، متراجعة بذلك عن بيان أصدرته في وقت سابق ذكر أنه تم رصد ثلاث إصابات بالفيروس المسبب لجدري القردة هناك، هذا الأسبوع في مسافرين قادمين من دولة الإمارات.

وقال المسؤول الصحي في منطقة مردان في خيبر بختون خوا بشكل منفصل، إن مكان وجود حالة جدري القردة المؤكدة، وهي في رجل عاد مؤخرًا من السعودية، غير معروف.

وقالت وزارة الصحة إنها تتابع المخالطين للمريض الذي حددت هويته، وقالت إنه من مردان. وذكرت الوزارة في بيان أنها ستعزز أيضا إجراءات الرصد والمراقبة في المطارات عن طريق زيادة عدد موظفي الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، ساجد شاه، لوكالة رويترز، إنه حتى الآن لم يتم تأكيد وجود السلالة الجديدة، لكن تحديد التسلسل في عينة المريض المؤكد جار. وأضاف شاه “بمجرد الانتهاء من ذلك، سنكون قادرين على تحديد نوع السلالة”.

وكانت وزارة الصحة العامة في السويد قد أفادت، أمس، بأنّها سجّلت حالة إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة، وهي أول إصابة تتسبب فيها هذه السلالة يتم تشخيصها خارج القارة الإفريقية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أن انتشار جدري القردة في إفريقيا أصبح “طارئة صحية عالمية”، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة. ومع ذلك، نصحت المنظمة بعدم فرض أي قيود على السفر لوقف انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل، قالت مسؤولة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن هناك حاجة إلى شحن المزيد من معدات التشخيص والعلاجات واللقاحات إلى إفريقيا، حتى يتسنى التعامل بالشكل المناسب مع تفشي السلالة الجديدة من الفيروس هناك.

وذكرت المسؤولة برونوين نيكول، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن هناك نقصا حادا في الاختبارات والعلاجات واللقاحات في أنحاء القارة، مشيرة إلى أن هذا النقص يعوق بشدة، القدرة على احتواء تفشي المرض.

وبدوره، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، البلدان المتضررة من الفيروس، إلى “العمل معا” بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس خارج المنطقة الإفريقية في السويد.

وأشار غيبريسوس في منشور له اليوم، عبر منصة إكس، إلى أن اكتشاف أول حالة لفيروس جدري القردة في السويد يؤكد أن البلدان المتضررة يجب أن تتصدى للفيروس معا. ودعا جميع البلدان إلى زيادة المراقبة وتبادل البيانات والعمل على فهم كيفية انتقال المرض بشكل أفضل.

Identification of the first #mpox clade 1b infection in Sweden underscores the need for affected countries to tackle the virus together.

We encourage all countries to enhance surveillance, share data, and work to better understand the transmission; share tools like vaccines;…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 16, 2024