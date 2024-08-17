جدري القردة.. تضاعف الإصابات في إفريقيا مع رصد سلالات جديدة أشد فتكا

أكثر من 18700 حالة جدري القردة محتملة أو مؤكدة في إفريقيا منذ بداية العام

أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، أنّه تمّ تسجيل إجمالي 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في إفريقيا، بينها 1200 حالة في أسبوع واحد.

وأشار التعداد الصادر عن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الذي أوضح أنه تم تحديد الكثير من متحورات الفيروس، إلى أن ثمة 3101 حالة مؤكدة و15636 حالة محتملة و541 حالة وفاة تمّ الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة.

ووفق الوكالة الإفريقية، فقد تم تسجيل عدد أكبر من الحالات منذ بداية العام 2024 مقارنة بالعام 2023 بأكمله الذي شهد تسجيل 14838 حالة.

انتشار وباء جدري القردة

تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية مركز انتشار الوباء، حيث شهدت جميع الحالات المسجّلة تقريبا مع 16800 حالة محتملة أو مؤكدة، وتمّ تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة منذ بداية العام 2024.

وفي بوروندي تم تسجيل 173 حالة منها 39 حالة مؤكدة و134 حالة محتملة، بزيادة بنسبة 75% في أسبوع واحد، كما تم تسجيل أول حالات جدري القردة خارج إفريقيا في السويد وباكستان.

ودفعت موجة الجدري منظمة الصحة العالمية الأربعاء إلى اعتبارها طارئة دولية، وهو أعلى مستوى يمكن أن تعلنه، وفي 13 من أغسطس/آب 2024 أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جدري القردة “طارئة صحية عامة” وهو أعلى مستوى من التأهّب.

سلالة جديدة أكثر فتكا

جدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، ويمكن أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق، وتتسبّب السلالة 1 بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي، بينما تسبّب السلالات السابقة طفحا جلديا وتقرحات موضعية على الفم أو الوجه أو الأعضاء التناسلية.

وقد اكتُشفت أول إصابة بجدري القردة عند البشر في العام 1970 في جمهورية الكونغو الديموقراطية (زائير سابقا).

وفي العام 2022 أعلنت منظمة الصحة العالمية إنذارا تحذيريًا عندما انتشرت السلالة 2 من جدري القردة في مختلف أنحاء العالم. وقد رُفعت حالة الإنذار في أيار/مايو 2023.

وفي سبتمبر/أيلول 2023 تم الإعلان عن سلالة جديدة من فيروس جدري القردة تم اكتشافها في جمهورية الكونغو الديموقراطية أُطلق عليها اسم “كلايد آي بي” (Clade Ib) تم تصنيفها أكثر فتكاً وأكثر قابلية لنقل العدوى من السلالات السابقة.