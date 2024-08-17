رسميا.. إعلان تفشي وباء الكوليرا في السودان (فيديو)

أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد ابراهيم، اليوم السبت، عن تفشي وباء الكوليرا في البلاد.

وقال الوزير في تصريحات صحفية إن السلطات الصحية حاصرت الوباء في ولايات محددة إلا أن الوباء تفشى نتيجة المياه غير الصالحة للشرب فضلاً عن الأوضاع البيئية المعقدة بسبب مياه الأمطار الراكدة.

وقال الوزير إن هناك حاجة للعمل الكبير مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت تدخلات عاجلة لمحاصرة الوباء بتخصيص ميزانية محددة ونشر فرق اتحادية وولائية في عدد من مناطق البلاد.

كانت سيول قد ضربت شمال السودان وتسببت في مقتل العشرات وإصابة المئات وتدمير آلاف المنازل.

وكانت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس قد قالت أمس الجمعة إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية في السودان تؤدي أيضا إلى تفاقم انتشار أمراض منها الكوليرا، إذ تسبب المرض البكتيري في وفاة أكثر من 300 شخص.

الأعداد أكثر مما يتم الإبلاغ عنه

وأضافت المسؤولة الأممية في اتصال مع صحفيين إنه تم الإبلاغ عن 11327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة في السودان، وأن حالات حمى الضنك والتهاب السحايا في ارتفاع أيضا.

وأوضحت “نتوقع أن تكون الأعداد أكثر مما يتم الإبلاغ عنه”.

يشار إلى أن عدوى الكوليرا البكتيرية تنتشر في الأمعاء الدقيقة عن طريق الطعام والماء الملوثين، غالبا بالبراز البشري، وإذا تركت الإصابة دون علاج، يمكن حدوث الوفاة خلال ساعات، خاصة بين الأطفال.

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت نحو 19000 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.