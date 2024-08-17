شركة دنماركية تسابق الزمن لزيادة إنتاج لقاح جدري القرود

قالت شركة “بافاريان نورديك” الدنماركية للتكنولوجيا الحيوية إنها تعمل على زيادة إنتاجها من اللقاح المضاد لجدري القرود، وتوسيع شبكتها لجعل اللقاح متاحا في الدول الإفريقية.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم السبت، أنها قادرة على توريد ما يصل إلى مليوني جرعة في عام 2024 الجاري، مضيفة أنها أبلغت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بقدرتها على تصنيع 10 ملايين جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2025.

وتُعَد “بافاريان نورديك” واحدة من شركات الأدوية القليلة التي تنتج لقاحا مضادا لجدري القرود، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي “حالة طوارئ صحية عامة عالمية”، وذلك للمرة الثانية خلال عامين.

وقالت الشركة إنها تعمل على توسيع شبكة إنتاجها لتشمل قارة إفريقيا.

ما هو جدري القرود؟

جدري القرود مرض مُعدٍ ناجم عن فيروس قريب من الجدري ينتقل إلى البشر من الحيوانات المصابة، ويمكن أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق.

واكتُشف الفيروس عام 1958 لدى قرود كانت تُستخدم في الأبحاث، وتم تسجيل أول إصابة بشرية بجدري القرود عام 1970 في جمهورية الكونغو الديموقراطية (زائير سابقا).

ويتسبب الفيروس في ارتفاع درجة الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي.