فيروس أوروبوش يثير قلقا عالميا ومخاوف من تفشيه في الأمريكتين وأوروبا

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تنبيها صحيًّا، أمس الجمعة، لإخطار الأطباء والسلطات الصحية العامة بوجود زيادة في حالات الإصابة بفيروس أوروبوش في منطقة الأمريكتين، وأنه تسبب في وفاة شخصين منذ بداية هذا العام.

ما هو فيروس أوروبوش

ينتشر فيروس أوروبوش من خلال لدغات الهاموش والبعوض المصاب، ومصدره حيوان الكسلان الشاحب الحنجرة، والثديات غير البشرية والطيور.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس أوروبوش يسبب أعراضًا مشابهة لحمى الضنك وتتراوح فترة حضانته بين 4 و8 أيام، وتشمل الأعراض الإصابة بحمى شديدة مفاجئة والصداع وآلام العضلات وظهور طفح جلدي وآلام المفاصل والتقيؤ. وقد تتكرر هذه الأعراض مدة قصيرة في حالات تصل نسبتها إلى 60%.

أماكن انتشار فيروس أوروبوش

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض إنه بين 1 يناير/كانون الثاني و1 أغسطس/آب، تم الإبلاغ عن أكثر من 8 آلاف حالة إصابة بالمرض، بما في ذلك وفاتين وخمس حالات انتقل فيها الفيروس من الأم إلى الجنين أثناء الحمل.

وتشمل الدول التي أبلغت عن حالات إصابة البرازيل وبوليفيا وبيرو وكولومبيا وكوبا، مضيفة أنه تم رصد حالات مرتبطة بالسفر في الولايات المتحدة وأوروبا لدى أشخاص عائدين من كوبا والبرازيل.

وتم تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس أوروبوش في البرازيل في 25 يوليو/تموز، وكانتا لشابتين لم تعانيا من أية مشكلات صحية سابقًا.

انتشار الفيروس في أوروبا

ووفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) شهدت أوروبا في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 20 حالة وافدة مصابة بفيروس أوروبوش، منها 12 حالة في إسبانيا، و5 في إيطاليا، و2 في ألمانيا، و1 في إيطاليا.

ومن بين الحالات المسجلة في أوروبا، أقر 18 منها بالسفر إلى كوبا أخيرًا، في حين أن الحالة الوحيدة في إيطاليا كانت قد زارت البرازيل.

توصيات للوقاية

أوصت المراكز الأمريكية بإجراء فحوص وتقييم للمسافرين الذين كانوا في المناطق المتأثرة بعلامات وأعراض تتوافق مع عدوى أوروبوش، وقالت إنها تتوقع ظهور حالات في دول أخرى مع زيادة الفحوص والمراقبة.

وشددت السلطات الأوروبية على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية عند السفر إلى المناطق الموبوءة، مثل استخدام مبيد طارد الحشرات وارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة، سواء أثناء الأنشطة الخارجية أو داخل المنازل، لتقليص خطر التعرض للدغ الحشرات.