حصيلة جديدة لضحايا الكوليرا بعد يوم واحد من إعلان تفشيها في السودان (فيديو)

أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بوباء الكوليرا إلى 22 حالة، بينما وصل عدد الإصابات إلى 354 حالة، وذلك بعد يوم واحد من إعلانه رسميًّا تفشي وباء الكوليرا في البلاد.

وقال الوزير عقب لقائه مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، إن السلطات تتواصل مع الجهات المختصة لتوفير مياه صالحة للشرب، مشيرًا إلى تواصل السلطات مع المجتمع الدولي لتوفير لقاحات الكوليرا.

صعوبات أمام الإمدادات الطبية

وأوضح الوزير أن صعوبات تواجه إيصال الإمدادات الطبية، مشيرًا إلى جهود عبر كل الطرق بما فيها الإسقاط الجوي.

وقال إن إيصال الخدمات الصحية لكل ولايات وأقاليم السودان أولوية قصوى، ملتزمًا بالعمل على استقرار الإمداد الدوائي في البلاد خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأعلن الوزير أن وزارة المالية الاتحادية وفرت مبلغ مليار جنيه سوداني (2.2 مليون دولار) لزيادة التدخلات لمكافحة الأوبئة، مؤكدًا التواصل مع الجهات ذات الصلة لتوفير مياه صالحة للشرب، والتواصل مع المجتمع الدولي لتوفير لقاحات الكوليرا.

وأشار الوزير إلى الترتيب لزيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال هذا الشهر، بغرض الوقوف الميداني على الأوضاع الصحية بالسودان، والعمل على زيادة دعم المنظمة للقطاع الصحي.

سيول مدمرة

وكانت سيول قد ضربت شمالي السودان، وتسببت في مقتل العشرات وإصابة المئات وتدمير آلاف المنازل.

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، الجمعة، إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية في السودان تؤدي أيضًا إلى تفاقم انتشار أمراض منها الكوليرا.

يشار إلى أن عدوى الكوليرا البكتيرية تنتشر في الأمعاء الدقيقة عن طريق الطعام والماء الملوثين غالبًا بالبراز البشري، وإذا تُركت الإصابة من دون علاج فيمكن حدوث الوفاة خلال ساعات خاصة بين الأطفال.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا خلّفت نحو 19 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية إلى إنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.