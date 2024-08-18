دراسة تحذر: سيمرض قلبك إذا شربت القهوة بهذه الطريقة

ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن ثمة دراسة علمية أشارت إلى أن تناول أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميًّا بانتظام، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة.

ووجدت الدراسة، التي أجرتها الدكتورة نانسي كاجاثارا وفريق من الباحثين بكلية زيدوس الطبية في الهند، أن تناول أكثر من 400 ملليغرام من الكافيين يوميًّا، يرتبط بارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم ببطء بمرور الوقت.

ويعتقد الفريق أن تأثير الكافيين على زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم يسبب تآكل الأوعية الدموية والقلب وإضعافها وتلفها. وخلص الباحثون إلى أن هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إصابة الفرد بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب.

متى يكون الكافيين خطرًا؟

وقالت الدكتورة كاجاثارا مؤلفة الدراسة “بسبب تأثيره على الجهاز العصبي اللاإرادي، فإن استهلاك الكافيين بانتظام قد يعرّض الأفراد الأصحاء لخطر ارتفاع ضغط الدم وغيره من أمراض القلب”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدكتورة كاجاثارا وفريقها قد توصلوا إلى هذه الاستنتاجات من خلال دراسة 92 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة في القلب، حيث قاموا باختبار معدل ضربات القلب وضغط الدم لكل فرد قبل وبعد أداء تمرين القلب لمدة ثلاث دقائق.

كما سجلوا معلومات حول التركيبة السكانية واستخدامهم للكافيين، بما في ذلك ما إذا كانوا يفضلون القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية.

Revealed: Exact number of coffees per day linked to deadly heart disease https://t.co/wql3BhgA6T pic.twitter.com/c2w7aqgM1E — Daily Mail US (@DailyMail) August 15, 2024

قليل لا يضر

وأوضحت (ديلي ميل) أن هذه النتائج تم تقديمها في مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب في آسيا عام 2024، لكنها لم تُنشر بعد في مجلة علمية.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الكافيين هو الدواء الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في العالم، إذ يعمل عن طريق حجب المستقبلات في دماغ الإنسان مؤقتًا، التي تنظم النوم والذاكرة والانتباه والتعلم.

ويؤدي هذا إلى زيادة تدفق الأكسجين إلى الدماغ وتسريع معدل ضربات القلب وتحسين التركيز، مما قد يساعد المرء على الشعور بمزيد من اليقظة.

وفي المقابل، قالت الصحيفة إن الدراسات القديمة تدعم فكرة أن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين باعتدال ليس ضارًّا. وأضافت “في الواقع، ثبت أن شرب كمية صغيرة من الشاي يوميًّا يساعد في صحة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب”.

ونوهت (ديلي ميل) إلى أن بعض الدراسات اقترحت أن تناول كمية معتدلة من القهوة يوميًّا، قد يساعد الأشخاص الذين يؤدون أعمالًا مكتبية على العيش لفترة أطول.