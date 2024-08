دراسة تحذر: سيمرض قلبك إذا شربت القهوة بهذه الطريقة

ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن ثمة دراسة علمية أشارت إلى أن تناول أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميًّا بانتظام، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة.

ووجدت الدراسة، التي أجرتها الدكتورة نانسي كاجاثارا وفريق من الباحثين بكلية زيدوس الطبية في الهند، أن تناول أكثر من 400 ملليغرام من الكافيين يوميًّا، يرتبط بارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم ببطء بمرور الوقت.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

ويعتقد الفريق أن تأثير الكافيين على زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم يسبب تآكل الأوعية الدموية والقلب وإضعافها وتلفها. وخلص الباحثون إلى أن هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إصابة الفرد بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب.

وقالت الدكتورة كاجاثارا مؤلفة الدراسة “بسبب تأثيره على الجهاز العصبي اللاإرادي، فإن استهلاك الكافيين بانتظام قد يعرّض الأفراد الأصحاء لخطر ارتفاع ضغط الدم وغيره من أمراض القلب”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدكتورة كاجاثارا وفريقها قد توصلوا إلى هذه الاستنتاجات من خلال دراسة 92 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة في القلب، حيث قاموا باختبار معدل ضربات القلب وضغط الدم لكل فرد قبل وبعد أداء تمرين القلب لمدة ثلاث دقائق.

كما سجلوا معلومات حول التركيبة السكانية واستخدامهم للكافيين، بما في ذلك ما إذا كانوا يفضلون القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية.

Revealed: Exact number of coffees per day linked to deadly heart disease https://t.co/wql3BhgA6T pic.twitter.com/c2w7aqgM1E

— Daily Mail US (@DailyMail) August 15, 2024