1000 حالة جدري قرود خلال أسبوع في الكونغو الديمقراطية

قال مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن الكونغو الديمقراطية سجلت إصابة أكثر من 1000 شخص بفيروس جدري القرود بجمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 13 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية اكتشاف أكثر من 17000 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها بجدري القرود في البلاد منذ بداية العام، توفي منهم أكثر من 570 شخصا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلنت الكونغو الديمقراطية عن تفشي مرض جدري القرود على مستوى البلاد.

JUST IN: Mpox Outbreak Reaches 14 Total African Countries With Cases Rising To 15,000. Mpox, short for Monkeypox, is believed to be airborne and can lead to serious health issues and death. Travelers to and from African countries have been warned to visit with extreme caution. https://t.co/7l53u1cwjz pic.twitter.com/EztoPNesEW — JAKE (@JakeGagain) August 14, 2024

عمليات التطعيم

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، أمس الأربعاء، أن عمليات التطعيم ضد وباء جدري القردة في دول القارة ستبدأ في غضون أيام قليلة.

وبحسب موقع أفريكا نيوز، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنها ستبدأ في غضون أيام قليلة عمليات التطعيم في البلدان الإفريقية التي تكون حالات الإصابة بجدري القردة فيها أكثر انتشارا، في مقدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشارت المراكز، في بيان أصدرته إثر تعهد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وشركة التكنولوجيا الحيوية بافاريا نورديك بتوفير اللقاحات، إلى أنها ستتلقى جرعات اللقاح خلال فترة قريبة.

وظهر اسم جدري القرود أول مرة عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.

وينتقل جدري القرود في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي والتلامس الجلدي، وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس.

وتشمل أعراض الفيروس طفح جلدي وتوعك وحمى وتضخم في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.