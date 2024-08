1000 حالة من جدري القردة خلال أسبوع في الكونغو الديمقراطية

قال مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن الكونغو الديمقراطية سجلت إصابة أكثر من 1000 شخص بفيروس جدري القردة بجمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 13 إلى 20 أغسطس/آب الجاري.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية اكتشاف أكثر من 17000 إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها بجدري القردة في البلاد منذ بداية العام، توفي منهم أكثر من 570 شخصا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت الكونغو الديمقراطية تفشي مرض جدري القردة على مستوى البلاد.

JUST IN: Mpox Outbreak Reaches 14 Total African Countries With Cases Rising To 15,000.

Mpox, short for Monkeypox, is believed to be airborne and can lead to serious health issues and death.

Travelers to and from African countries have been warned to visit with extreme caution. https://t.co/7l53u1cwjz pic.twitter.com/EztoPNesEW

— JAKE (@JakeGagain) August 14, 2024