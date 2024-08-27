منظمة الصحة العالمية تكشف طريقة جديدة لانتقال عدوى جدري القرود

أكدت ناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن قطرات الرذاذ هي طريقة لانتقال “ثانوي” لمرض جدري القرود، مشددة على ضرورة إجراء أبحاث إضافية لفهم “ديناميكية عدوى” هذا الفيروس بشكل أفضل.

وحسب منظمة الصحة العالمية، ينتشر جدري القرود من شخص إلى آخر عبر “اتصال جسدي وثيق”.

وأوضحت المنظمة على موقعها أن الاتصال الجسدي الوثيق يعني “تلامس جسدين (اللمس أو العلاقات الجنسية على سبيل المثال) والتلامس عبر الفم أو من الفم إلى الجلد (التقبيل)، وكذلك من خلال “الوجود قبالة شخص (التحدث أو التنفس من مسافة قريبة وبالتالي القرب من جزيئات معدية من خلال التنفس)”.

وأعلنت الناطقة باسم منظمة الصحة مارغريت هاريس خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف “إذا كنت تتحدث إلى شخص ما من كثب وإذا كنت تتنفس باتجاهه وإذا كنت قريبا منه جسديا، فهناك احتمال أن تنتقل قطرات الرذاذ إلى الشخص الآخر”.

وشددت على أن “ذلك مصدر ثانوي” لانتقال العدوى، لكنها أشارت إلى أن “هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم طريقة انتقال الفيروس” بشكل أفضل.

وحسب منظمة الصحة، يمكن أيضا أن يبقى الفيروس لمدة معيَّنة على الملابس والبياضات، والأسطح التي لمسها شخص مصاب.

ويمكن للشخص الذي يلمسها أن يكون بدوره معرَّضا لخطر الإصابة بالعدوى إذا كانت لديه جروح أو ندوب، أو إذا لمس عينيه أو أنفه أو فمه أو الأغشية المخاطية الأخرى قبل غسل يديه.

وتوصي منظمة الصحة بتنظيف وتطهير الأسطح والأشياء وكذلك غسل اليدين بعد لمس الأسطح أو الأشياء التي قد تكون ملوثة.

وقالت هاريس إنه يوصى للأشخاص المصابين بالمرض ومخالطيهم والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بوضع الكمامات.

ووفق منظمة الصحة، يكون المصابون بالمرض قادرين على نقل العدوى حتى تشَكُّل قشرة على الطفح الجلدي ثم تساقطها وتكوُّن طبقة جديدة من الجلد والتئام كل الآفات الموجودة على العينين والجسم، الأمر الذي يستغرق “أسبوعين إلى 4 أسابيع”.

ودفع ظهور المرض في إفريقيا مجددا الذي ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، وظهور متحور جديد (1b)، منظمة الصحة إلى إطلاق أعلى مستوى إنذار عالمي في 14 من أغسطس/آب الجاري.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أنه ستكون هناك حاجة إلى 135 مليون دولار لتمويل الاستجابة الدولية لمرض جدري القرود خلال الأشهر الستة المقبلة. وأطلقت نداء لجمع 87.4 مليون دولار، لدعم أنشطتها الخاصة بمكافحة الفيروسات.