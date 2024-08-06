انتشار علاجات “سحرية” للعقم عبر منصات التواصل وخبراء يحذرون

تروّج شركات وجهات مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة لعلاجات تُنسب إليها منافع مذهلة مفترضة في مساعدة النساء على الحمل.

وأثارت هذه العلاجات التي تنسب إليها المنافع المفترضة، شكوكًا كبيرة تحوم حيال فعالية هذه الحلول التي تستغل ثغرات لا تزال قائمة في الطب.

تأثير منصات التواصل

وقالت مؤثرة عبر إنستغرام في مقطع ترويجي إن “عدم اتباع نظام غذائي للخصوبة يشكّل عامل عقم في 46% من الحالات”، وقال أحد متخصصي العلاج الطبيعي عبر فيسبوك إن “الأناناس طعام سحري للحمل”.

كما، يروّج آخرون على تيك توك لـ”علاج بحبوب اللقاح” يبلغ سعره 132 يوروا لتعزيز الخصوبة”.

فكيف يمكن تفسير الحماس لهذه الوصفات التي لم تثبت فعاليتها؟

رد الخبراء

ذكر رئيس الاتحاد الفرنسي لدراسة الإنجاب سمير حمامة أن من أسباب اللجوء إلى هذه الطرق الباهظة لمعالجة العقم عدم تلقي نتيجة بعد مرور مدة طويلة من الزمن.

وأشار إلى أنه في مواجهة الفشل “يتقبل المرء كل شيء ونقيضه”.

ويؤكد البروفيسور حمامة أنه “لا توجد وصفة معجزة ولا طعام سحري” يسمح بالتخصيب الناجح، رغم توصيته باتباع نظام غذائي متوازن.

ويشدّد على أهمية الوقاية، قائلًا “يجب علينا أن نعلّم الناس منذ سن مبكرة اضطرابات الغدد الصماء، ولكن أيضا نمط الحياة الذي يؤثر على الخصوبة، بما يشمل البدانة، وقلة النوم، وبالطبع الكحول والتبغ والمخدرات”.

سوق المكملات الغذائية للخصوبة تبلغ 4 مليارات دولار

وبحسب طبيب التوليد جان لوك بولي، “تُظهر دراسة أجرتها إدارة الغذاء والدواء (وكالة الصحة الأميركية “أف دي أيه”) أن سوق المكملات الغذائية الخاصة بالخصوبة تصل إلى 4 مليارات دولار في الولايات المتحدة رغم غياب أي دليل على فعاليتها”.

وبينما استهدفت مواقع التواصل المخصصة للخصوبة النساء، ذكرت ميشلين مسراحي أبادو (جينوم الطب الفرنسي) وهي مرجعية وطنية متخصصة في مجال العقم الوراثي، أن العقم عند الزوجين يكون مردّه في ثلث الحالات إلى المرأة، وفي ثلث آخر إلى الرجل، والثلث الأخير من كليهما.

وتشير المختصة إلى أن من أسباب اهتمام النساء بهذه الحلول نقص العلاج الطبي الذي يعانين منه بسبب عدم أخذ المجال الطبي للمشاكل التي تعاني منها المرأة بشكل عادل؛ مما يدفعهنّ إلى “تحمل مسؤولية صحتهنّ بأنفسهنّ”.

وتلفت مسراحي أبادو إلى أن “الخطر يتمثل في معالجة النساء لأنفسهن”، فضلًا عن إمكان أن تؤدي هذه التقنيات إلى “تأخير رعايتهن” في مجال يشكّل فيه “الوقت عدوًّ”.

وبحسب منظمة الصحة العالمية يعاني شخص من كل ستة في العالم من العقم، وفي الواقع يتضاعف خطر العقم مرتين لدى الأشخاص بين سن 30 و40 عاما، ولا يزال معدل فشل تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية، التي تُعتبر منذ فترة طويلة بمثابة “عصا سحرية”، مرتفعًا جدًّا إذ يصل إلى 40%.