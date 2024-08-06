دراسة تكشف 14 عاملا تزيد من احتمالات الإصابة بالخرف

كشف فريق بحثي في بريطانيا اليوم الثلاثاء عن 14 عاملا تزيد احتمال الإصابة بالخرف.

وفي المقابل توصل الفريق البحثي إلى عدة إجراءات احترازية لتقليل فرص الإصابة بالمرض.

الوقاية من الخرف

ويقول الطبيب جيل لينفجستون رئيس فريق الدراسة “لقد أثبتت الدراسة أن هناك كثيرا من الإجراءات التي يمكن القيام بها للوقاية من الخرف، وأن هناك دائما فرصة، لتقليل الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من العمر”.

ويؤكد ليفجستون أنه “حتى لو كان من المحتم أن يصاب الشخص بالخرف، فإن الحرص على هذه الإجراءات الاحترازية سوف يساعد في تأخير ظهور المرض، مما يضمن أن يعيش فترة أطول بدون أعراض”.

وجاء في تصريح نقله الموقع الإلكتروني (هيلث داي) المتخصص في الأبحاث الطبية “أن التعرض لفترة أطول لهذه العوامل ربما يزيد من خطورة الإصابة بالخرف، وبالتالي لا بد من مضاعفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض”.

عوامل تزيد احتمال الإصابة بالخرف

وذكر الأطباء عدة عوامل تزيد احتمال الإصابة بالخرف منها قلة التعليم وإصابات الرأس والخمول البدني والتدخين والإفراط في استهلاك الخمور وارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري وضعف السمع والاكتئاب وغياب العلاقات الاجتماعية وتلوث الهواء، إضافة إلى عاملين جديدين هما الكوليسترول وضعف البصر.

وأضاف لينفجستون أن “اتباع أنماط حياة تتضمن ممارسة الرياضة بشكل منتظم وعدم التدخين والحرص على مزاولة الأنشطة الذهنية في منتصف العمر تقلل الإصابة بالخرف، وتقلل ظهور الأعراض على المرضى”.