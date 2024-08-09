دراسة: التفاعل مع الأحداث الرياضية عبر التلفاز يساعد في إنقاص الوزن

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن مشاهدة الأحداث الرياضية على شاشة التلفزيون يمكن أن تساعد على حرق السعرات الحرارية وخفض الوزن.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أن فريقا من العلماء من جامعة لوفبورو بالمملكة المتحدة، بالعمل مع الدكتور ديل إيسلينغر عالم الرياضة في نفس الجامعة، ابتكر معادلة أطلق عليها (قوة الاحتفال)، والتي تسمح بحساب حرق الطاقة أثناء مشاهدة الأحداث الرياضية على التلفاز.

وتأخذ المعادلة في الاعتبار 5 عوامل رئيسية وهي: وزن الجسم، وكيفية مشاهدة الأحداث الرياضية، والوقت الأساسي، وكثافة الاحتفال، ووقت الاحتفال.

وقال التقرير إنه مع ظهور الشاشات في جميع أنحاء المملكة المتحدة لعرض الألعاب الأولمبية، قامت شركة (EDF) بإجراء أبحاث حول الفوائد الصحية لمشاهدة الأحداث الرياضية على شاشة التلفزيون.

وقال الدكتور إيسلينغر “إن مشاهدة الرياضة ترتبط بشكل إيجابي بالصحة والحيوية، وأضاف “من خلال الجمع بين كيفية مشاهدتنا للرياضة وكثافة احتفالاتنا، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل وزن الجسم والمدة الإجمالية، فإن قوة الاحتفال تسمح لعشاق الرياضة بقياس حرق الطاقة أثناء الاستمتاع بمشاهدة الألعاب”.

بين تشجيع الكرة والتنس

بناء على معادلة (قوة الاحتفال) فإنه بافتراض وجود مشجع كرة قدم يزن 80 كيلوغرامًا، ويشاهد مباراة مدتها 90 دقيقة أثناء الجلوس ويتحرك ويتفاعل بقوة بالقفز أو اللكم في الهواء أو الصراخ لمدة ثلاثة أرباع المباراة، يمكنه حرق ما يصل إلى 540 سعرة حرارية.

كما يمكن لمشجع تنس بنفس الوزن يشاهد مباراة مدتها ثلاث ساعات أثناء الجلوس والتحدث، ويحتفل بشكل معتدل بالتصفيق والهتاف في كثير من الأحيان، أن يحرق ما يصل إلى 432 سعراً حراريًا، وهو ما قد يعادل السباحة لمدة 60 دقيقة.

وفي الوقت نفسه، فإن مشجع ألعاب القوى بنفس الوزن الذي يشاهد المباراة لمدة 60 دقيقة أثناء الجلوس ويتفاعل بشكل معتدل بالقفز على قدميه والمشي في ربع الوقت، يمكنه حرق ما يصل إلى 162 سعرة حرارية، وهو ما قد يعادل المشي لمدة 30 دقيقة.

ألعاب الفيديو وإنقاص الوزن

من ناحية أخرى، كشفت الأبحاث التي أجراها فريق شركة “ستاكستر” (Stakester) أن لاعبي ألعاب الفيديو من الذكور يمكنهم حرق ما يصل إلى 420 سعرة حرارية خلال جلسة لعب مدتها ساعتين، بينما يمكن للاعبات حرق ما يصل إلى 472 سعرة حراري، وهو ما يعادل القيام بـ1000 تمرين شد البطن.