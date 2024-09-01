حصيلة اليوم الأول من حملة تطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين في المحافظة الوسطى في اليوم الاول لانطلاق حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الاطفال في القطاع.

وأضاف أن هناك 470 فريقًا صحيًا موزعون على النقاط الطبية، ومراكز الايواء والشوارع الرئيسية وأماكن تجمعات المواطنين شاركوا في حملة التطعيم.

ونشرت وزارة الصحة بغزة، تحديثاً مساء اليوم الأحد، ذكرت فيه أن الفرق الطبية في المحافظة الوسطى تمكنت من تطعيم 72 ألفا و611 طفلا في اليوم الاول من الحملة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، وصول طاقم من منظمة الصحة العالمية لمستشفى شهداء الأقصى، في إطار متابعة حملة التطعيم، وذكر مسؤولو المنظمة أن نجاح الحملة يعني الوصول إلى 95% على الأقل من أطفال القطاع، ومن المقرر إجراء جولة ثانية من الحملة في أواخر سبتمبر/أيلول الجاري.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر في جولة نهارية صورا لبدء تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، في مستشفى دير البلح. وأثناء الجولة قال خليل إبراهيم أبو قسمية مسؤول ببلدية دير البلح “كثير من المواطنين انهالوا إلى مركز صحة دير البلح لتلقي التطعيم، وهذا مؤشر إيجابي يدل على مدى الوعي الموجود عند شعبنا لأهمية التطعيم، ويدل على مدى الجهد المبذول من وزارة الصحة ومن كل المؤسسات الشريكة، مثل الأونروا والأمم المتحدة واليونيسيف”.

وأضاف أبو قسمية: “نتوقع أن تكون الحملة إن شاء الله ناجحة، ونتوقع أن نصل إلى أكثر من 90% من عدد الأطفال من صفر إلى عشر سنوات أن يتلقوا هذا التطعيم، حتي يصبح قطاع غزة خالياً من شلل الأطفال”

وفي وقت سابق، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، إن أفضل لقاح يمكن تطعيمه للأطفال في غزة “هو إحلال السلام في المنطقة”.

وتابع غيبريسوس عبر منصة إكس “بالتعاون بين وزارة الصحة الفلسطينية واليونيسيف والأونروا، بدأت حملة تطعيم أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة في قطاع غزة باللقاح المضاد لشلل الأطفال”.

وكانت منظمة الصحة أعلنت في وقت سابق أن حملة التطعيم في مدينة دير البلح ستستمر حتى 4 سبتمبرأيلول الجاري، وتم يوم السبت، تطعيم عدد غير محدد من الأطفال في مناطق جنوبية من القطاع.