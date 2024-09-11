بعد تأكيد فعاليته.. استشاري مخ وأعصاب يتحدث للجزيرة مباشر عن أحدث دواء للصداع النصفي (فيديو)

قال استشاري المخ والأعصاب الدكتور أشرف مجاهد إن دواء يوبروجي بانت (Ubrogepant) من أحدث الأدوية المكتشفة حديثًا في عالم الصداع النصفي (الشقيقة).

وأضاف -في حوار خاص مع الجزيرة مباشر- أنه تقليديًّا كان يُنصح المرضى بتناول الأدوية بمجرد أن يبدأ ألم الصداع. ولكن مع هذا الدواء، يمكن أن يكون العلاج خلال مرحلة البادرة أو الأورة -وهي تغيرات في الرؤية، أو النطق، أو الحركات قبل بدء النوبة مباشرة- قادرًا على إيقاف الصداع النصفي في مراحله الأولى.

أهم ما يميزه

وأوضح مجاهد أن الدواء الجديد يوبروجي بانت “يعمل عن طريق إغلاق مستقبلات بروتين المرتبط بالصداع النصفي كمسبب أساسي”، مضيفًا أن أهم ما يميزه هو عمله الانتقائي على المستقبلات، فلا يعمل عليها كلها مما يقلل الأعراض الجانبية بشكل فارق عن الأدوية السابقة للمرض.

“اضطراب كهربي”

وعن قصة اكتشاف الدواء، قال الدكتور مجاهد إن مراقبة لاعب كرة سلة أمريكي يعاني الصداع النصفي أدت إلى اكتشاف التفاعل العصبي المُسبب للشقيقة، ما أدى بدوره إلى اختراع هذا الدواء عام 2019 واعتماده من قِبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وأضاف موضحًا “كان لاعب السلة في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس (UCLA) المعروفة بقوة تركيزها بحثيًّا على مرض الشقيقة، فصنعوا له ملعبًا مصغرًا بجانب معمل أبحاث المرض لمتابعته، ووجدوا آثار اضطراب كهربي في المخ يحدث كل مرة يبدأ الصداع في التشكل”.

علاجات بديلة

وعن العلاج البديل، عدَّد الدكتور مجاهد وسائل متنوعة لعلاج الصداع النصفي والتخفيف من آلامه منها استنشاق الماء البارد، والحجامة، ومنقوع نبات الحناء، ولا تغني هذه العلاجات عن الدواء والجراحة إذا لزمت الحاجة.

ويعاني أكثر من 10% من سكان العالم الشقيقة، وفقًا للمؤسسة الوطنية للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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