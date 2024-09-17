خلال دقيقتين.. نقل عينات الدم بالمسيّرات في بريطانيا لتفادي الازدحامات المرورية

أعلنت مجموعة من مستشفيات لندن اليوم الثلاثاء أنها ستجرب قريباً تسليم عينات الدم بواسطة مسيّرات إلى المختبر لإخضاعها للتحليل، وذلك لتجنب الاختناقات المرورية التي تؤخر نقلها في العاصمة البريطانية.

وستُنقل العينات المأخوذة من مستشفى “غايز هوسبيتل” الواقع على الضفة الجنوبية لنهر التيمز، إلى مستشفى سانت توماس على بعد يزيد قليلاً عن 3 كيلومترات، على ما ذكرت مؤسسة “غايز أند توماس ان اتش اس فاونديشن ترست” التي تدير المؤسستين.

خلال دقيقتين

ويمكن أن يستغرق النقل حاليا أكثر من نصف ساعة باستخدام الدراجات النارية أو الحافلات الصغيرة، في حين لا تتخطى مدة التسليم الدقيقتين باستخدام مسيّرة، وفق المؤسسة التي تعتزم استخدام هذا الجهاز للحالات الطارئة حصرًا.

وتنطلق العملية التجريبية في الخريف بالشراكة مع شركة “أبيان” المتخصصة في الخدمات اللوجستية الصحية، وبإشراف هيئة الطيران المدني.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة Guy’s and Thomas’ NHS Foundation Trust البروفيسور إيان أبس إن هذا المشروع “يجمع بين اثنتين من أولوياتنا الرئيسية: توفير أفضل رعاية ممكنة للمرضى وتحسين استدامتنا”.

إصلاح نظام الصحة

وقد أُطلقت المبادرة في وقت وعدت حكومة حزب العمال بـ”إصلاح” نظام الصحة العامة NHS، الذي يعاني من أزمة بعد سنوات من نقص التمويل وجائحة كوفيد. ويركز بشكل خاص على تحديث المستشفيات وتحسين الوقاية.

واعتبر الدكتور حماد جيلاني، المؤسس المشارك لشركة “أبيان”، أن إقامة شبكة توصيل بواسطة المسيّرات داخل مؤسسات هيئة الخدمات الصحية الوطنية “من شأنها أن تساعد أطباءنا وممرضينا على تقديم أفضل نوعية من الرعاية للمرضى”.

وقد أقيمت في السابق برامج تجريبية أخرى لاستخدام المسيّرات من جانب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، على سبيل المثال لنقل المنتجات الطبية. وتقام تجربة أخرى حاليا تتركز على حمل الصفائح الدموية.

وتزدهر مشاريع النقل والتوصيل بالمسيّرات في المملكة المتحدة، خصوصا لخدمة المناطق المعزولة.

وفي عام 2022، أصبحت مجموعة الصيدلة “بوتس” Boots الأولى في المملكة المتحدة التي تتولى توصيل الأدوية عن طريق المسيّرات، بين جزيرتي ثورني ووايت، في جنوب إنجلترا.

وفي العام الماضي، افتتحت مجموعة البريد البريطانية “رويال ميل” خدمة توصيل بريد منتظمة بواسطة المسيّرات في أرخبيل أوركني الاسكتلندي.