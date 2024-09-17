سيناريو قاتم.. 39 مليون شخص عرضة للموت بسبب مقاومة المضادات الحيوية

أفادت دراسة نُشرت اليوم الثلاثاء، بأنّ 39 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم قد يموتون بسبب أمراض مقاومة للمضادات الحيوية خلال السنوات الـ25 المقبلة، مؤكدة أنه لا يزال من الممكن تجنب هذا السيناريو القاتم.

ويتوقع أن تتفاقم مقاومة المضادات الحيوية، التي تُعدّ أصلا تحديا صحيا كبيرا، عندما تخضع البكتيريا أو مسببات أمراض أخرى لتغيرات تمنعها من الاستجابة للعلاجات المضادة للميكروبات.

وفاة مليون شخص

وللمرة الأولى، تقيّم هذه الدراسة التي نُشرت في مجلة “ذي لانسيت” تأثير مقاومة المضادات الحيوية مع مرور الوقت وتحاول توقّع تطورها.

وذكرت أنه من عام 1990 حتى 2021، مات أكثر من مليون شخص سنويا في مختلف أنحاء العالم بسبب مقاومة المضادات الحيوية، بحسب معدّي الدراسة.

وقد درس هؤلاء 22 مسببا للأمراض، و84 مجموعة بين مسببات أمراض وعلاجات، و11 متلازمة معدية لدى أشخاص من مختلف الأعمار من 204 دول ومناطق، باستخدام بيانات لأكثر من 520 مليون شخص.

الحاجة إلى اتخاذ تدابير

وعلى مدى هذه العقود الثلاثة، انخفضت وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخامسة، الناجمة بشكل مباشر عن مقاومة المضادات الحيوية بنسبة تزيد على 50%، مع تحسّن الوقاية من الأمراض ومكافحتها بين الرضّع والأطفال الصغار.

وأصبح علاج الأمراض أكثر صعوبة عند الإصابة بها، على الرغم من أن ذلك أقل شيوعا لدى هؤلاء الأطفال.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت وفيات البالغين الذين تتخطى أعمارهم 70 عاما بنسبة تزيد على 80% خلال هذه الفترة، مع تسجيل تسارع في الشيخوخة السكانية وزيادة إصابة المسنّين بالأمراض.

وتبرز نتائج التحليل العالمي الجديد الذي أجراه مشروع الأبحاث العالمية حول مقاومة مضادات الميكروبات، الحاجة إلى اتخاذ تدابير تشمل الوقاية من العدوى والتطعيم وتقليل الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية، والبحث في تطوير مضادات حيوية جديدة للحد من عدد الوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات التي يتوقع حدوثها بحلول 2050.

ضحايا مقاومة المضادات

وقد يصل عدد الضحايا المباشرين إلى نحو 1.91 مليون سنويًّا في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2050، مما يمثل ارتفاعا بأكثر من 67% مقارنة بعام 2021، بحسب نماذج وضعها الباحثون.

وبحلول منتصف هذا القرن، ستؤدي مقاومة المضادات الحيوية دورا أكبر في 8.22 ملايين حالة وفاة سنويا، بزيادة قدرها 74.5% مقارنة بعام 2021.

وفي المجمل، قد تتسبب مقاومة المضادات الحيوية بشكل مباشر بين عامي 2025 و2050، في تسجيل أكثر من 39 مليون حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم، وستكون مرتبطة بوفاة 169 مليون شخص، بحسب العلماء.