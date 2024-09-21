مصر.. مرض “غامض” يصيب العشرات في أسوان ويتسبب بحالة ذعر

أعلنت محافظة أسوان جنوبي مصر، أمس الجمعة، حالة الطوارئ القصوى بجميع مستشفياتها بعد انتشار “مرض غامض” بين الأهالي مع تردد العشرات على المستشفيات، جراء إصابتهم بنزلات معوية، مما دفع الحكومة إلى إرسال فريق من الطب الوقائي لمتابعة الأزمة.

وأطلق ناشطون وعدد من أهالي أسوان استغاثات ومناشدات عبر مقاطع فيديو متداولة على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة الحالات المصابة بإعياء، وخاصة في منطقتَي أبو الريش بحري ودراو، مما جعلهم يصفون المحافظة بـ”الموبوءة” وسط شكوك بتفشي الكوليرا.

جاء ذلك بعد تداول صور قالوا إنها تُظهر تلوثًا في مياه الشرب وتغيّر لونها، وسط قلق بالغ على الأطفال من تداعيات الكارثة التي جاءت بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، المقرر اليوم السبت.

وكتب المهندس أحمد عبد المالك -أحد أهالي أبو الريش- عبر حسابه في فيسبوك “على جميع أبناء أسوان التعامل مع الحالات على أنها كوليرا، ولابد من اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية سريعة”.

ومع تجاهل مطالبهم، أقدم أهالي منطقة أبو الريش على قطع الطريق الزراعي أمس، وقالت صحف محلية إنهم نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف محطة المياه المغذية للمنطقة، وتوصيلهم بأخرى بديلة.

واستقبلت مستشفيات أسوان في البداية 63 حالة مصابة بأعراض نزلات معوية “إسهال، غثيان، قيء”، في حين قالت وزارة الصحة إن هناك حالات أخرى لم تستدعي حالتهم الحجز بالمستشفيات، وأوصتهم باستكمال العلاج المنزلي.

وأوضحت الوزارة أنه لا وجود حتى الآن لارتباط وبائي لجمع الحالات، مشيرة إلى أن معظم الحالات جاءت من منطقتين لكل منهما محطة مياه منفصلة.

وذكرت في بيان لها “يواصل الفريق المركزي التابع للوزارة اتخاذ الإجراءات المعملية اللازمة وتفعيل منظومة الترصد والمتابعة، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لجميع الفحوص والإجراءات التي قام بها الفريق المتخصص فور الانتهاء منها”.

وأكدت أن فحص عينات محطة بحري أثبت مطابقتها للمواصفات القياسية، كما حدث مع العينة التي تم سحبها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مضيفة “لم نرصد في المحطة الثانية أي تغيّر ميكروبيولوجي أو كيميائي”.

الناس في #أسوان عايشه في رعب ياريت نفهم فيه ايه كلها تصاريح وهمية pic.twitter.com/fyWC5Q6R65 — رياض باشا المنفلوطي (@RiadManfalouti) September 21, 2024

وقال محافظ أسوان إسماعيل كمال إن الإصابات بالأمراض المعوية، سواء كانت ناتجة عن الفيروسات المرضية أو تناول الأطعمة والمشروبات “تحدث عادة في فصل الصيف”، بينما قرر إغلاق عدد من المتاجر حفاظًا على سلامة المواطنين.

وبالتزامن مع حالة الذعر التي انتابت رواد منصات التواصل الاجتماعي من انتشار أي أوبئة سريعة العدوى، شارك أطباء في توعية الأهالي، وتحذيرهم من انتقال المرض بين القرى المجاورة.

وقال اختصاصي الباطنة والأمراض المعدية أحمد حيدر إن عدد الحالات المصابة بالنزلة المعوية في أسوان تجاوز 200 حالة يعانون الأعراض نفسها.

وكتب الطبيب أحمد شكر عبر صفحته في فيسبوك “المستشفيات والدكاترة بيصرحوا إن مفيش مكان لاستقبال الناس من كثرتهم، مئات الإصابات في أيام قليلة جدًّا”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد ذكر خلال مؤتمر صحفي “نراقب شبكات المياه في المنطقة للبحث عن الأسباب، ونتابع التطورات وسنعلن حال الإعلان عن شيء جديد في هذا الشأن”.