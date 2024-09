دراسة تربط بين التدخين الإلكتروني والتدهور المعرفي لدى طلاب الجامعات

كشفت دراسة علمية أجريت في الإكوادور، أن طلاب الجامعات الذين يدخنون السجائر الإلكترونية يسجّلون نتائج متدنية في اختبارات الوظائف الإدراكية وقياس مستويات التحصيل الدراسي.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعتين بالإكوادور وعرضت نتائجها خلال الاجتماع السنوي لجمعية طب الأعصاب في الولايات المتحدة، وجد الباحثون صلة بين تدخين السجائر الإلكترونية وتدنّى الوظائف الإدراكية لدى الطلاب.

واختبر الباحثون مئات الطلبة الذين ينحدرون من أصول لاتينية، ومن بينهم 64 يدخنون سجائر إلكترونية و31 يدخنون سجائر تقليدية، أما البقية فليسوا من المدخنين على الإطلاق.

وتبيّن من الاختبارات أن الطلاب الذين يدخّنون السجائر الإلكترونية فقط سجلوا 24 نقطة في المتوسط مع تسجيل حد أدنى يبلغ 16 نقطة.

وحقق الأشخاص الذين يجمعون بين السجائر الإلكترونية والتقليدية أسوأ النتائج، حيث سجلوا 24 نقطة في المتوسط، مع تسجيل حد أدنى يبلغ 8 نقاط.

يشار إلى أن أي قراءة أقل من 25 نقطة تعكس الإصابة بتراجع في الوظائف الإدراكية.

وجاءت نتائج الطلاب غير المدخنين في النطاق الطبيعي لمثل هذه النوعية من الاختبارات.

Vaping Linked to Cognitive Decline in College Students, New Study Reveals | ScienceBlog

A new study shows that college students who vape have lower cognitive function scores, with heavier use associated with greater impairment. The research raises concerns about the long-term… pic.twitter.com/alQ1bjZoZz

— Owen Gregorian (@OwenGregorian) September 16, 2024