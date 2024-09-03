دراسة تربط بين تعويض ساعات النوم في عطلة نهاية الأسبوع وسلامة القلب

كشفت دراسة علمية أن النوم ساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع لتعويض حرمان الجسم من النوم بسبب الاستيقاظ مبكرًا في أيام العمل على مدار الأسبوع، يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وتؤكد الدراسات العلمية أن نقص النوم يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والشرايين والرجفان الأذيني ويزيد من احتمالات الإصابة بالسكتات القلبية.

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وفي إطار دراسة علمية نشرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، قام الباحثون بدراسة عادات النوم والبيانات الصحية لقرابة 91 ألف شخص في بريطانيا.

وكشف نحو 22% من المتطوعين في الدراسة أنهم لا يحصلون على كفايتهم من النوم، حيث ينامون أقل من سبع ساعات يوميًّا دائمًا، وأوضح باقي المتطوعين أنهم يعانون من الأرق من وقت إلى آخر في ساعات الليل.

Good weekend reminderhttps://t.co/XoXOiTGEsN — Alok Jain ⚡ (@WeekendInvestng) September 1, 2024

وبعد سنوات من متابعة الحالة الصحية للمتطوعين، اتضح أن الأشخاص الذين ينامون ساعات إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع لتعويض ساعات النوم المفقودة طوال الأسبوع تتراجع احتمالات إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 19%.

وتزداد فائدة ساعات النوم الإضافية في نهاية الأسبوع بالنسبة لمن يعانون من نقص النوم يوميًّا على وجه التحديد، حيث تراجعت احتمالات إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 20%.

وكشفت الدراسة التي أوردها موقع “هيلث داي” الإلكتروني المتخصص في الأبحاث الطبية أنه لم يتم رصد أي اختلاف في نتائج الدراسة بين الرجال والنساء.