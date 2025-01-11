كيف يمكن لهذا النوع من الأطعمة تحسين جودة نومك؟

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “طب النوم” العلمية عن وجود صلة محتملة بين تناول الجبن وانخفاض خطر الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب صحي قد يكون خطرًا ويؤثر في جودة الحياة لملايين الأشخاص حول العالم.

وأوضح الباحثون أن الدراسة هدفت إلى فحص العلاقة المباشرة بين استهلاك الجبن واضطراب النوم الانسدادي، مشيرين إلى أن العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في الجبن، بما في ذلك الكالسيوم والبروتين والفيتامينات، قد تؤثر إيجابيًا في صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، وهما عاملان مرتبطان بشكل وثيق باضطراب النوم.

وحلل فريق البحث بيانات ضخمة من مصدرين رئيسيين: بنك المعلومات الحيوية البريطاني، ومشروع “فين جين” الفنلندي.

ويجمع المصدران معلومات صحية من مئات الآلاف من المتبرعين، مما يوفر قاعدة بيانات واسعة وموثوقة للدراسة، وباستخدام تقنية تحليلية متقدمة تُعرف باسم “التوزيع العشوائي المندلي”، تمكن الباحثون من دراسة العلاقات السببية المحتملة بين استهلاك الجبن واضطراب النوم الانسدادي.

وأظهرت النتائج المثيرة للاهتمام أن الأشخاص الذين يتناولون الجبن بانتظام لديهم خطر أقل بنسبة 28% للإصابة باضطراب النوم الانسدادي مقارنة بمن لا يتناولونه، كما وجدت الدراسة أن استهلاك الجبن يؤثر في مستويات 23 مؤشرًا حيويًا في الجسم، منها 6 مؤشرات تلعب دورًا مباشرًا في العلاقة المحتملة بين تناول الجبن وانخفاض خطر الإصابة باضطراب النوم.

وقال الدكتور كيفن شياني، كبير زملاء أمراض الرئة والعناية المركزة في مستشفى نورثويل لينوكس هيل في نيويورك لـ”هاف بوست“: “يبدو أن هناك تأثيرًا وقائيًا محتملًا لاستهلاك الجبن فيما يتعلق باضطراب النوم الانسدادي. تشير النتائج إلى وجود ارتباط بين تناول الجبن وانخفاض في الالتهابات والإنزيمات التي ترتفع عادة في حالات انقطاع النفس أثناء النوم”.

وتجدر الإشارة إلى أن عيادة مايو كلينك تنصح بأن يكون الجبن جزءًا من نظام غذائي صحي متوازن، مع التركيز على اختيار أنواع الجبن القليلة الدسم للحد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

ختامًا، في حين أن هذه النتائج تفتح آفاقًا جديدة في فهم العلاقة بين النظام الغذائي واضطرابات النوم، إلا أنه من المهم اتباع نهج شامل في الرعاية الصحية، يشمل نظامًا غذائيًا متوازنًا، وممارسة الرياضة بانتظام، واستشارة الأطباء عند الشعور بأي أعراض لاضطرابات النوم.