دراسة تكشف مدى العلاقة بين أمراض اللثة والإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة أجريت في الصين أن أمراض اللثة تؤثر في الوظائف العقلية وتزيد أخطار الإصابة بالزهايمر.

وعقد باحثون من كلية الطب بجامعة أنهوي الصينية مقارنة بين صور الأشعة بالرنين المغناطيسي للمخ لـ51 شخصا بالغا لا يعانون من مشكلات في الوظائف العقلية، من بينهم 11 شخصا لديهم أمراض باللثة.

تحذير مبكر

وتبين من الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “Journal of Periodontology” المتخصصة في أمراض اللثة، أن الحالات المتوسطة أو الحادة من أمراض اللثة تؤدي إلى تغيرات في الوصلات العصبية بين أجزاء المخ المختلفة.

وذكر الباحثون في تصريحات للموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية، أن هذه النتائج تشير إلى أن أمراض اللثة تعتبر من عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى حدوث أضرار بالمخ، كما أنها تمثّل تحذيرًا مبكرًا لتراجع الوظائف الإدراكية.

تحسين صحة اللثة يقي من الزهايمر

وأوضح الباحثون أن البكتيريا التي تنمو داخل اللثة المصابة يمكن أن تصل إلى أنسجة المخ وتؤدي إلى استجابة مناعية؛ مما يسبب أضرارًا محتملة. ويرى الباحثون أن علاج أمراض اللثة يمكن أن يؤدي دورًا أيضًا في الوقاية من الزهايمر.

وأضافوا أن هذا البحث ينطوي على تداعيات مهمة من أجل تحسين الاهتمام بصحة الفم والأسنان ودور ذلك المحوري في حماية الجهاز العصبي.