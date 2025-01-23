هل يزيد تناول اللحوم الحمراء احتمالات الإصابة بالخرف؟ دراسة أمريكية تجيب

أثبتت دراسة أمريكية أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، ولا سيما المصنّعة، لا يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تدهور الوظائف العقلية والإصابة بالخرف.

وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من كلية “تي إتش تشان” للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد، ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، متابعة الحالة الصحية والعادات الغذائية لقرابة 134 ألف شخص بالغ على مدار 43 عامًا.

لا تتناول أكثر من وجبة

وتبين من الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “Neurology” المتخصصة في طب الأعصاب، أن تناول أكثر من وجبة تحتوي على لحوم حمراء في اليوم، بما يوازي ثلاثة أوقيات من اللحوم، يزيد أخطار تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16%.

واتضح أيضًا أن تناول كمية أكثر من 2 أو 3 أوقيات من اللحوم الحمراء المعالجة مثل اللحم المقدد أو النقانق، يزيد احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 13%، ويرفع فرص الإصابة بتدهور الوظائف العقلية بنسبة 14%.

زيادة شيخوخة المخ

وذكر الباحثون أن كل وجبة لحوم حمراء يتناولها الشخص تزيد شيخوخة المخ بشكل أكبر.

ويقول فريق الدراسة في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية، إن تناول وجبة تحتوي على المكسرات والخضراوات بدلًا من اللحوم الحمراء في اليوم تقلل احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 20%.

ويرى الباحثون أن اللحوم الحمراء ربما تضر بصحة المخ عن طريق التأثير في البكتيريا الضارة التي تنمو في الجهاز الهضمي، ولكن لا يزال يتعين إجراء مزيد من الدراسات لإثبات هذه الفرضية.