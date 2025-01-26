المخابرات الأمريكية تكشف آخر ما توصلت إليه بشأن مصدر جائحة كورونا

قال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، السبت، إن الوكالة خلصت إلى أنه من المرجَّح أن جائحة كوفيد-19 قد نشأت في مختبر وليس في الطبيعة.

وكانت الوكالة قد قالت لسنوات إنها لا تستطيع استنتاج ما إذا كانت الجائحة نتيجة لحادث في مختبر أو أنها نشأت في الطبيعة، لكن مسؤولًا أمريكيًّا كبيرًا قال إن مدير “سي آي إيه” السابق ويليام بيرنز طلب من المحللين والعلماء بالوكالة في الأسابيع الأخيرة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن اتخاذ قرار واضح بهذا الشأن، مشددًا على الأهمية التاريخية للوباء.

وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن كلا الاحتمالين -المختبر والطبيعة- لا يزال قائمًا، لكن “الأصل البحثي لجائحة كوفيد-19″، أي نشأة الوباء في معمل أبحاث، هو الأكثر احتمالًا.

“الفيروس تسرَّب من معهد ووهان”

وفي السياق ذاته، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الجديد جون راتكليف، في مقابلة مع منصة (بريتبارت) الإخبارية، بعد تأكيد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيينه الجمعة، إن على رأس أولوياته إجراء الوكالة تقييمًا عامًّا لأصل الجائحة.

وأضاف راتكليف “هذا شيء يجب أن يحدث في اليوم الأول لي. سبق أن قلت إنني أعتقد أن استخباراتنا وعلمنا وحسّنا السليم جميعها تقول إن أصول كوفيد جاءت من تسرُّب في معهد ووهان لعلم الفيروسات” في الصين.

ولم ترُد السفارة الصينية في واشنطن على تلك التصريحات.

كما لم يتضح عمق المعلومات الاستخبارية الجديدة التي جمعتها الوكالة عن أصل كوفيد-19 وما إذا كانت هناك أدلة جديدة قد استُخدمت لصياغة التقييم الأحدث.

وذكرت حكومة الصين أنها تدعم الأبحاث وتشارك فيها لتحديد أصل كوفيد-19، لكنها اتهمت واشنطن بتسييس المسألة، خاصة بسبب الجهود التي تبذلها وكالات الاستخبارات الأمريكية للتحقيق.

وقالت بيجين إن الاتهام بأن تسرّبًا من أحد المختبرات ربما تسبب في الجائحة، ليست له مصداقية.