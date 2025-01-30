دراسة تكشف تأثير ممارسة الرياضة بانتظام في تحسين الأداء الدراسي للأطفال

كشفت دراسة كندية أن انخراط الأطفال والمراهقين في ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيما من خلال الرياضات الجماعية المنظمة، قد يدفعهم إلى الالتزام بحضور فصولهم المدرسية وتحقيق نتائج أفضل.

وانتهت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة مونتريال إلى أن ممارسة رياضات مثل كرة القدم أو الجمباز تنطوي على آثار طويلة المدى على الأداء الدراسي، وجاءت نتائجها الدراسية أعلى بنسبة 8% بشكل عام مع ممارسة الرياضة، وأعلى بنسبة 23% في حالة ممارسة رياضة فنية.

إشراف مدرب

وذكرت الدراسة أن ممارسة الرياضة تحت إشراف مدرب في إطار فريق رياضي، تسمح للأطفال بتنمية مهارات أساسية في مجالات عديدة مثل القدرة على القيادة والسلوكيات الجماعية والتركيز لفترات طويلة، وهي كلها مهارات يمكن الاستفادة منها في المجال الدراسي.

وأكد الباحثون أهمية العمل على التخلص من العراقيل التي تحول دون ممارسة الأطفال للرياضة مثل التكاليف الإضافية والمشكلات الأسرية، على اعتبار أن الرياضة قد تكون هي السبيل نحو التفوق الدراسي.