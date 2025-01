أشد خطرا على الأطفال وهذه أبرز أعراضه.. ماذا تعرف عن “فيروس نورو” وطرق الوقاية منه؟

تشير أحدث الأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إلى انتشار “فيروس نورو” (Norovirus) بمعدلات كبيرة خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024.

وغالبًا ما تظهر حالات تفشي المرض على متن السفن السياحية، وفي أماكن المعيشة المزدحمة مثل دور رعاية المسنين والسجون، وكذلك المدارس وأماكن التجمعات.

Norovirus cases are surging in parts of the US, CDC data shows https://t.co/UGkL5U2MO5

— The Associated Press (@AP) December 30, 2024