البرد يقتل رضيعا جديدا.. حكومة غزة تحذر من خطر كبير وتدعو إلى تحرّك عاجل

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بارتفاع عدد الوفيات بسبب البرد القارس وموجات الصقيع بين النازحين في الخيام إلى 8 وفيات، بينهم 7 أطفال.

وأكّدت مصادر طبية، صباح اليوم الاثنين، وفاة الطفل يوسف أحمد أنور كلوب (35 يومًا) نتيجة البرد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت وكالة الأونروا الأممية قد قالت إن الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال الحديثي الولادة في غزة، في حين يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة.

العدد مرشح للزيادة

وأكدت حكومة غزة في بيان، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات مُرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها نازحو القطاع المحاصَر، الذين دمر الاحتلال منازلهم فأصبحوا يسكنون الخيام منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في غزة قبل 15 شهرًا.

وتابع “كُنا قد حذّرنا أكثر من مرة من خطورة قدوم المُنخفضات الجوية وفصل الشتاء وموجات الصقيع بالتزامن مع الواقع المأساوي الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والإبادة والتدمير للمنازل والقطاعات الحيوية، ويتعرض للتشريد والتهجير”.

خطر كبير

وذكر البيان أنه من المتوقع أن تستمر كميات غزيرة من الأمطار في الهطل، وكذلك استمرار موجات الصقيع وبرودة الشتاء في الأيام القادمة؛ مما يوقع خطرًا كبيرًا يُشكّل تهديدًا حقيقيًّا لحياة النازحين الذين أرغمهم الاحتلال على النزوح إلى خيام مهترئة لا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية.

والدة الطفل علي يوسف احمد كلوب الذي قضى شهيدا نتيجة البرد القارس داخل خيمة تضم عددا من أفراد عائلته في مواصي خانيونس، تتحدث عن معاناتها وظروفها القاسية في ظل موجة البرد الشديد الذي لازم أفراد عائلتها التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة ما اضطرها لاستعارة "الفراش والأغطية" من بعض… pic.twitter.com/zHKOY54pAn — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 5, 2025

“ممارسات إجرامية”

ومضى يقول “إننا نُدين بأشد العبارات هذه الممارسات الإجرامية التي طالت المدنيين الأبرياء ودفعتهم إلى هذه المعاناة المستمرة وذلك بفعل الاحتلال الإسرائيلي المجرم؛ مما أوصل شعبنا الفلسطيني إلى هذه الدرجة القاسية من المعاناة، وندعو كل العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال غير الإنسانية”.

وحمّل البيان، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك الإدارة الأمريكية والدول التي دعمت وشاركت في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وطالبَهم بوقف الإبادة الجماعية.

ضرورة التدخل العاجل

كما طالَب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بضرورة التدخّل العاجل والتَّحرك الفوري وممارسة دور فعلي للضغط على الاحتلال، من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف تداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.

وناشد البيان الدول العربية والإسلامية وجميع الجهات الإنسانية والدولية ضرورة التحرّك العاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأوى، وغذاء، ودواء، بما يضمن كرامتهم الإنسانية ويحفظ أرواحهم من برد الشتاء وموجات الصقيع الشديدة.

وختم بدعوة الشعب الفلسطيني إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية الممكنة للتخفيف من آثار هذا المنخفض الجوي.