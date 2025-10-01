ثورة في صحة القلب.. كيف تغيّر الأجهزة القابلة للارتداء حياتك؟

أصبحت التكنولوجيا في عالمنا المتسارع، جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بل وأصبحت تؤثر في كل شيء، من طرق التواصل إلى إدارة الصحة الشخصية.

ومن أبرز الابتكارات الحديثة في مجال الرعاية الصحية انتشار الأجهزة القابلة للارتداء، التي تُلبس غالبا على المعصم أو تُربط بالملابس، وتُحدث تحولا نوعيا في طريقة مراقبة صحة القلب وإدارتها.

أجهزة استشعار متقدمة

والأجهزة القابلة للارتداء هي أجهزة إلكترونية مزودة بأجهزة استشعار متقدمة، تتيح تتبع مجموعة من المقاييس الصحية مثل معدل ضربات القلب، وعدد الخطوات، وأنماط النوم، وحتى مستويات التوتر.

ورغم ارتباطها في البداية بتتبع اللياقة البدنية، فإنها تطورت لتصبح أدوات صحية فعّالة تُمكّن المستخدمين من مراقبة القلب في الوقت الفعلي، ومن أشهر هذه الأجهزة اليوم ساعات “Apple Watch” و”Fitbit” و”Garmin” و”Samsung Galaxy Watch”.

أهم الخصائص

وتُسهم هذه الأجهزة في متابعة معدل ضربات القلب بشكل مستمر، وتنبيه المستخدم عند حدوث أي خلل أو تجاوز لمستوى محدد، مما يتيح التدخل المبكر عند الحاجة.

كما يمكن لبعض الأجهزة قياس مستويات الأكسجين في الدم، وهو مؤشر مهم لصحة القلب والرئة، واكتشاف اضطرابات نظم القلب من خلال ميزة تخطيط القلب الكهربائي، مثل الرجفان الأذيني، الذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يُكتشف مبكرًا.

وتساعد مراقبة تقلب معدل ضربات القلب على تقييم مستويات التوتر وصحة القلب بشكل عام، مع تنبيهات آنية للأنماط أو الشذوذات غير الطبيعية.

فوائد جمة

وتوفر هذه الأجهزة فوائد متعددة، أبرزها الراحة والوصول السهل لمراقبة القلب دون الحاجة لزيارة الطبيب بشكل متكرر، والتمكين من الوقاية والكشف المبكر عن المشاكل الصحية.

كما تمكّن المستخدمين من تعديل نمط حياتهم بناءً على البيانات المجمعة، من خلال تحسين النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني وإدارة التوتر بفعالية.

وإضافة إلى ذلك، تُسهل مشاركة البيانات الفورية مع الأطباء، مما يعزز التواصل ويتيح تقديم رعاية صحية أكثر تخصيصا.