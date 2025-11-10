بعد جدل أثاره ترامب.. دراسة متعمقة تحسم العلاقة بين الباراسيتامول وإصابات التوحد

خلصت دراسة علمية متعمقة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) إلى عدم وجود صلة واضحة بين تناول عقار الباراسيتامول أثناء الحمل ومرض التوحد أو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط إيه دي إتش دي (ADHD) لدى الأطفال.

وأجرى فريق بحثي من جامعتي ليفربول وبرمنغهام مراجعة شاملة لجميع الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين الدواء والتوحد، ليتبين أن أغلب تلك الدراسات كانت منخفضة الجودة العلمية، وأن الثقة في أي نتائج تشير إلى وجود علاقة بينهما كانت “منخفضة إلى منخفضة للغاية”، وفق ما نقلته وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية.

وتأتي هذه النتائج لترد على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد صرح في سبتمبر/أيلول الماضي بأن هناك “ارتفاعا صاروخيا” في معدلات التوحد، مشيرا إلى أن دواء تايلينول (الذي يُعرف في المملكة المتحدة باسم الباراسيتامول) قد يكون سببا محتملا لذلك.

لا يزال آمنا

وأكد الباحثون أن الباراسيتامول لا يزال آمنا للاستخدام أثناء الحمل عند الحاجة لعلاج الألم أو الحمى، وأنه لا توجد أدلة قوية تستدعي تغيير التوصيات الطبية الحالية.

وأشار الخبراء إلى أن نتائجهم “ينبغي أن تُطمئن النساء الحوامل”، مع ضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها وتحت إشراف الطبيب، في ظل غياب أي دليل علمي موثوق به على ضرر محتمل مرتبط بالتوحد أو اضطرابات النمو العصبي.

واستعرضت الدراسة بيانات من أكثر من 25 بحثا سابقا تناول علاقة الباراسيتامول بالتوحد واضطراب فرط الحركة.

واستخدم الباحثون منهج المراجعة المنهجية (Systematic Review) والتحليل المقارن لتقييم جودة الأدلة.

وخلصت الدراسة إلى أن النتائج السابقة تعاني من قصور في التصميم والاعتماد على بيانات ذاتية، مما يجعلها غير كافية لإثبات علاقة سببية.