“30-3-12”.. صيحة جديدة للياقة وفقدان الوزن (فيديو)

ظهر مؤخرا تمرين بسيط استطاع أن يخطف الأنظار على منصات التواصل الاجتماعي، إذ لا يحتاج إلى خبرة، ولا أجهزة معقدة، ولا حتى مدرب.. فقط جهاز مشي وإرادة.

عرف التمرين باسم: “12-3-30“، ولكن هل هو بالفعل معجزة اللياقة كما يصوره البعض أم مجرد طريقة ذكية لتحفيز المبتدئين؟ هنا شرح موسّع يوضح كل شيء.

ما هو تمرين 12-3-30؟

فكرته تعتمد على 3 أرقام فقط:

12% ميل على جهاز المشي بسرعة 3 أميال/ساعة (حوالي 5 كيلومترات/ساعة) لمدة 30 دقيقة.

ابتكرته المؤثرة الأمريكية لورين جيرالدو، التي أكدت أنها فقدت حوالي 14 كيلوغراما وحسّنت لياقتها بفضل التمرين، قبل أن يتحول الفيديو إلى “ترند” عالمي.

لماذا أصبح التمرين شائعًا؟

لأنه ببساطة سهل الفهم وبدون حسابات وبدون خطط معقدة. فهو مناسب للمبتدئين الذين يذهبون للصالة الرياضية ولا يعرفون ماذا يفعلون.

كما لا يتطلب التمرين جهدا عاليا في البداية، لكنه يقدم نتائج ملحوظة مع الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يعطي إحساسا سريعا بالإنجاز لأن الميل المرتفع يجهد الجسم بشكل صحي.

الفوائد أكثر مما تتوقع

بحسب “كيلفلاند كلينك”، يساعد استخدام جهاز المشي بميل مرتفع على:

رياضة مناسبة لمن يعانون من حساسية المفاصل اتجاه الجري العالي التأثير.

حرق سعرات حرارية أعلى مقارنة بالمشي على سطح مستوٍ (تقريبًا الضعف).

تقوية عضلات الساقين والوركين.

رفع اللياقة القلبية الوعائية بمرور الوقت.

زيادة القدرة على التحمل.

رفع معدل الحرق اليومي.

تحسين شكل الجسم بشكل تدريجي.

كيف تمارس التدريب بطريقة صحيحة؟

لكي تحصل على أفضل نتيجة بدون إصابات:

ارتدِ حذاءً رياضيا مناسبا يحمي القدم والمفاصل.

تجنب الإمساك بذراعي جهاز المشي قدر الإمكان لتحصل على فاعلية وتأثير أكبر على العضلات.

ابدأ تدريجيا، إن كان الميل 12% صعبا.

حافظ على ظهر مستقيم وتجنب الانحناء.

راقب تنفسك وتوقف عند الحاجة.

تحذير قبل أن تبدأ

رغم بساطته، قد يشكل التمرين عبئًا على بعض الأشخاص، لذا من المهم الانتباه للآتي:

استشر الطبيب أولًا إذا كنت تعاني من آلام مزمنة في الظهر أو الرقبة أو مشاكل في الركبة أو مفاصل الساق أو أمراض القلب والأمراض المزمنة، كالسُّكري والضغط والسمنة الشديدة.

الميل المرتفع قد يزيد الضغط على العمود الفقري عند بعض الأشخاص.

لا تعتمد على 12-3-30 وحده لإنقاص الوزن، فهو يحتاج نظاما غذائيا صحيا وتدريبات مقاومة للحصول على أفضل النتائج.

المتابعة مع مدرب متخصص مفيدة خصوصا للمبتدئين أو لمن لديهم مشاكل في الحركة أو الوزن، ولضبط الوضعية ومنع الإصابات.

هل يساعد فعلا في فقدان الوزن؟

نعم، لكنه ليس وصفة سحرية. وأفضل النتائج تأتي عند:

ممارسة التمرين 3 أو 4 مرات أسبوعيا.

ممارسة تمارين قوة لبناء العضلات.

السيطرة على السعرات في الطعام.

النوم الجيد وشرب الماء بكميات كافية.

هكذا يتحول التمرين من عادة بسيطة إلى نتائج واضحة.

كيف تبدأ ممارسة التمرين؟

الأسبوع الأول:

الميل: 6–8% • السرعة: 4–5 كيلومترات/ساعة • المدة: 20 دقيقة.

الأسبوع الثاني:

الميل: 10% • السرعة: 5 كيلومترات/ساعة • المدة: 25 دقيقة.

الأسبوع الثالث:

الوصول إلى الـ12-3-30 الكاملة.

ولا تنسَ أن التطور التدريجي أهم من الوصول إلى الأرقام نفسها.

الخلاصة

“تمرين 12-3-30” محفز وسهل التطبيق ومناسب للمبتدئين، لكنه لا يعمل بمفرده.

فالنظام الغذائي والنوم وتدريبات المقاومة والمتابعة الطبية عند الضرورة، كلها عوامل لا يمكن تجاهلها.

مارسه بذكاء واستمرارية، وستلاحظ الفارق في لياقتك وصحتك وطاقتك.