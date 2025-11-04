مشروب واحد يساعد الجسم على اليقظة ويحسن الحرق (فيديو)

ما زال كثيرون يبحثون عن مشروب طبيعي يمكن أن يمنح شعورًا أعلى بالنشاط، وفي الوقت نفسه يساعد على دعم الحرق والأيض.

السؤال يتكرر: هل هناك وصفة غير دوائية مدعومة علميًا، يمكن شربها مثل الشاي، وتكون أفضل وأصح من مشروبات الطاقة الغازية؟

النتيجة كانت واضحة: هناك وصفة متكررة في الأبحاث العلمية، تتكون من الكركم والفلفل الأسود والزنجبيل والليمون.

والمفتاح العلمي هنا هو مادة “بيبيرين” (Piperine) في الفلفل الأسود، التي تزيد امتصاص الكركمين في الجسم، مما يعزز الفوائد الصحية للمزيج.

وأشارت دراسة منشورة في (Journal of Pharmacology & Experimental Therapeutics) إلى أن إضافة البيبيرين ترفع امتصاص الكركمين بنسبة كبيرة جدًا:

وأشارت دراسة أخرى إلى أن الكركمين له تأثير مضاد للالتهاب ويساعد في دعم مسارات الطاقة الخلوية.

ومن فوائد هذا المشروب:

زيادة النشاط والطاقة

الكركمين يدخل في مسارات تصنيع الطاقة داخل الميتوكوندريا ويقلل الإجهاد التأكسدي الذي يسبب التعب، مما ينعكس على الشعور بالنشاط طوال اليوم.

كما أظهرت الدراسات أن الجمع بين الكركم والبيبيرين يعزز الامتصاص الحيوي للكركمين مقارنة بتناول الكركم وحده.

واستعرض برنامج مع الحكيم على الجزيرة مباشر هذا التأثير بصريًا عبر فيديو مولّد بالذكاء الاصطناعي لتوضيح آلية دعم الامتصاص بشكل مبسط.

دعم الحرق ورفع معدل الأيض

الزنجبيل موثق علميًا بقدرته على رفع thermogenesis، أي التأثير الحراري بعد الوجبة، مما يزيد من صرف الطاقة والحرق.

وأشارت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا إلى أن تناول الزنجبيل يعزز التحكم في الوزن ويحسن معدل الحرق.

ومع وجود الفلفل الأسود، يصبح امتصاص هذه المواد الفعالة أعلى، وبالتالي تتحسن النتائج.

المناعة والهضم وصحة الجلد

الليمون مصدر رئيسي لفيتامين (سي)، الذي يدعم المناعة ويحسن صحة الجلد.

وأشارت دراسة منشورة في جامعة Otago إلى أن تناول فيتامين (سي) يوميًا -حتى ضمن مشروب بسيط- يقلل الالتهابات ويعزز الصفاء والطاقة. كما تؤكد الدراسات على الزنجبيل والكركم دورهما في دعم الهضم وتقليل الانتفاخ، وتعزيز صحة البشرة من خلال تقليل الالتهاب الداخلي.

وعرض برنامج مع الحكيم هذه الفكرة أيضًا كنموذج على بديل أنظف لمشروبات الطاقة الصناعية، مع التأكيد على أنها وصفة عشبية تكميلية وليست علاجًا.

طريقة التحضير الأسهل

سخّن كوب ماء (250 مل). أضف نصف ملعقة صغيرة من الكركم. أضف قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو نصف ملعقة صغيرة مطحون. غطِّ الكوب واترك المزيج لمدة 5–7 دقائق. أضف رشة صغيرة جدًا من الفلفل الأسود. اعصر نصف ليمونة على المشروب وحرك جيدًا قبل الشرب.

ملاحظة: الرشة الصغيرة من الفلفل الأسود كافية لرفع الامتصاص، ولا يُنصح بالمبالغة فيها.

خلاصة

هذا المزيج ليس مجرد وصفة شعبية، بل مدعوم بأدلة علمية تؤدي إلى:

طاقة أفضل بفضل الكركمين.

حرق أعلى بفضل الزنجبيل.

مناعة أقوى بفضل فيتامين (سي).

هضم أكثر راحة.

بشرة أصفى.

مشروب دافئ، طعمه طيب، يمكن أن يكون إضافة بسيطة وواقعية إلى روتينك اليومي الصحي، بدلا من مشروبات الطاقة الصناعية أو الغازية.