التحدي الذي قتل صاحبه.. وفاة صانع محتوى بعد تناول 10 آلاف سُعر يوميا بحثا عن الشهرة (فيديو)

شهد عالم الرياضة وصناعة المحتوى مأساة جديدة بعد وفاة مدرب اللياقة الروسي وصانع المحتوى الصحي نويان زين ديمتري، البالغ 30 عاما، عقب مشاركته في تحدٍ خطير بهدف جذب مزيد من المتابعين.

وكان ديمتري قد أطلق تحدي “قبل وبعد”، حيث بدأ بتناول نحو 10 آلاف سعر حراري يوميا من الوجبات السريعة لزيادة وزنه بسرعة، على أن يبدأ بعدها فقدان الوزن المكتسب أمام جمهوره خلال شهر واحد.

وبالفعل، اكتسب ديمتري قرابة 15 كيلوغرامات، وتجاوز وزنه 100 كيلوغرام، لكن جسده لم يتحمل العبء الهائل الناتج عن التغيير المفاجئ في نظامه الغذائي ووزنه، ليتوفى خلال نومه بسكتة قلبية مفاجئة، بحسب ما أفاد به مقربون منه.

مخاطر الإفراط في الأكل

وحذر الاطباء من مخاطر الإفراط في الأكل أو إحداث تغييرات مبالغ فيها في الوزن خلال فترات قصيرة، مؤكدين أن هذه التحديات قد تكون مميتة، خاصة عندما يُنظر إليها على أنها وسائل سريعة للشهرة.

كما جددت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وانتشار المعلومات المضللة، ما قد يدفع إلى سلوكيات خطيرة تتعلق بالأكل أو الحمية وتشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة.