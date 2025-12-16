“أين الحكمة في تطبيق بروتوكول بلا إضافة؟”.. سجال بين كريم علي ومذيع “مع الحكيم” (فيديو)

في حلقة نقاشية أثارت جدلًا واسعًا، انتقد الطبيب كريم علي عبر برنامج “مع الحكيم” على الجزيرة مباشر، الالتزام الأعمى بالبروتوكولات الطبية التي لا تضيف أي فائدة حقيقية للمريض، قائلًا “أين الحكمة في بروتوكول لا يغيّر شيئًا؟”، لافتًا إلى أن هذه البروتوكولات قديمة ولم تُحدّث.

وردًّا على سؤال المذيع بشأن الالتزام بتطبيق البروتوكول لأن “الطب هو علم واحد زائد واحد يساوي اثنين، بينما الطب الشمولي ربما لا يناسب الجميع أو لم يُطبق على الجميع”، أكد كريم علي -وهو أيضا مؤثر وصانع محتوى في الطب الشمولي- أن الطب يجب أن يقوم على التفكير النقدي وتحديث الممارسات وفق أحدث الأبحاث.

وأكد أن واجب الطبيب أن يبحث عن بدائل نافعة، حتى لو كان ذلك خارج النص الرسمي، ما دام يستند إلى العلم ويخدم المريض.

وأشار إلى أن الممارسة الطبية يجب أن تكون مزيجًا بين الالتزام بالقوانين وحماية حياة المريض، وأن التحديث العلمي هو الطريق لتفادي الوقوع في “روتين بلا مردود”.

وأوضح كريم علي أن الطب الشمولي لا يتعارض مع التقليدي، بل يسعى لـ”الميل الإضافي” في رحلة العلاج. وأضاف “عمري ما بقول للمريض سيب الدواء، لكن بشتغل معاه على الأكل، النوم، الرياضة، ضبط الكورتيزول، بناء الكتلة العضلية، والفيتامينات. هنا تبدأ الحكمة الحقيقية”.