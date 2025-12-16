خبير تغذية يحذر: ابتعدوا عن الحليب البقري وهذا الخبز (فيديو)

وجَّه خبير تغذية تحذيرًا قويًّا من استهلاك الحليب البقري والخبز المصنوع من القمح الحالي، مؤكدًا أن الأمر ليس تشددًا ولا مبالغة، بل مبني على خبرة تجاوزت 10 آلاف استشارة لم يرَ فيها حالة تتحسن من مرض مزمن إلا بعد وقف هذين المنتجين.

وأضاف الدكتور كريم علي، وهو مؤثر وصانع محتوى في الطب الشمولي، لبرنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر أن “الحليب الذي نشربه اليوم مختلف تمامًا عن حليب أجدادنا، وكذلك القمح والخبز الحالي، ولا توجد أي صلة بينهما وبين ما كان يستهلكه الناس قبل قرون”.

“مصيبتان” في مكونات الحليب

وأوضح أن الحليب البقري يحتوي على لاكتوز لا يهضمه معظم البالغين بعد الفطام، إضافة إلى بروتين “كازين A1” الذي لا يوجد في حليب الماعز أو الإبل أو الغنم، وهي أنواع وصفها بأنها أقل ضررًا.

وشرح أن الكازين A1 ينتج مادة بيتا كازومورفين-7 التي تنشط المستقبلات الأفيونية في الجسم، مما يزيد إفراز المخاط، ويسبب السمنة، وضبابية التفكير، وفرط الحركة لدى الأطفال. كما يحتوي على عامل النمو IGF-1 المرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطانات الثدي والبروستاتا والقولون، ويؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتلف الجلد.

التجربة خير دليل

وأكد علي أن كل من جرب التوقف عن الحليب البقري والخبز لمدة شهر شعر بتحسن كبير في الصحة، قائلا: “الناس يقولون لي هذا إحنا دخلنا في نعمة.. لم يعودوا لاستهلاكهما مرة أخرى”.