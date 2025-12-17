“الخبز يُشبع ولا يغذي”.. كريم علي يفجّر جدلا حول صحة الفقراء والأنظمة الغذائية (شاهد)

قال الدكتور كريم علي، المؤثر وصانع المحتوى في مجال الطب الشمولي، إن “الأنظمة الغذائية الصحية تُتهم ظلما بأنها غير قابلة للتطبيق ومصممة للأغنياء فقط”، مؤكدا أن هذا التصور نابع من صعوبة التغيير وليس من ارتفاع التكلفة.

وأوضح علي، في حديثه لبرنامج “مع الحكيم” عبر الجزيرة مباشر، أن البعض يصف الأنظمة الصحية بأنها حكر على من يمتلكون رفاهية الاختيار، لكنه شدد في المقابل على أن صحة الفقير ليست أقل قيمة من صحة الغني، بل إن الفقير أولى بالحفاظ على صحته لأنها تمثل رأس ماله الحقيقي.

وأكد كريم علي أنه لا يدعو الفقراء إلى شراء أطعمة باهظة الثمن، بل إلى تغيير نمط الأكل، من خلال تقليل الخبز والاعتماد على كميات أقل من الطعام مع زيادة الخضار مثل السلطة والخيار والطماطم والخس، إلى جانب الأرز وبعض الخضراوات المتاحة مثل البامية والملوخية، دون تحميل الأسر أعباء إضافية بشراء اللحوم أو الأسماك.

أخطار إشباع الأطفال بالخبز

ووصف الخبز بأنه طعام يملأ المعدة دون فائدة غذائية حقيقية، مشبها إياه بالأطعمة السريعة والمشروبات الغازية التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة لكنها تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن والبروتينات والأحماض الأمينية والدهنية التي يحتاج إليها الجسم.

وأشار إلى أن إشباع الأطفال بالخبز فقط قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم على المدى الطويل، موضحا أن الفقير يعتمد في رزقه على صحته الجسدية، بعكس الغني الذي قد لا يتأثر دخله بتراجع صحته.

مقاومة التغيير

وأوضح علي أن المشكلة الأساسية تكمن في مقاومة التغيير والعادات الغذائية المتوارثة، لافتا إلى أن الانتقال إلى نمط غذائي دون خبز ليس أمرا سهلا، حتى داخل أسرته، إذ نقل عن والده البالغ عمره 70 عاما صعوبة التخلي عن الخبز.

وختم كريم علي حديثه بالتأكيد على أن دوره يقتصر على توضيح الطريق الصحيح من الناحية الطبية، مشددا على أن الصحة مسؤولية شخصية لا ترتبط بحجم الدخل، سواء كان الإنسان يملك دولارا واحدا أو ملايين، وأن الاهتمام بالصحة يجب أن يبدأ اليوم قبل غد.