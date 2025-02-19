دراسة: هكذا يمكن لوجبة “إفطار” المساعدة على الحماية من الاكتئاب

كشفت دراسة أجريت في الصين أن تناول وجبة إفطار غنية بالسعرات الحرارية ربما يساعد على حماية مرضى أمراض القلب من الإصابة بالاكتئاب.

وذكر فريق بحثي من جامعة هاربين الصينية أن هناك أدلة متزايدة تربط بين أمراض القلب والاكتئاب، وقد تبيّن أن العناصر الغذائية تؤدي دورًا مهمًّا في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى المصابين بأمراض القلب والشرايين الدموية.

من العَشاء إلى الإفطار

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “BMC Psychiatry” المتخصصة في أبحاث طب النفس، قام الباحثون بتحليل بيانات صحية لقرابة 32 ألف شخص مع تسجيل نوعية الأغذية التي يتناولها المتطوعون في الأيام العادية، وكان من بينهم نحو 3500 شخص مصابين بأمراض القلب وزهاء 550 شخصًا يعانون من الاكتئاب.

وتبيّن من الدراسة أن المغذّيات الرئيسية مثل البروتين والكربوهيدرات لا ترتبط بزيادة أخطار الإصابة بالاكتئاب، في حين أن تحويل بعض السعرات الحرارية من وجبة العشاء إلى الإفطار قد يعود بالفائدة.

توقيت تناول الطعام

وأكد الباحثون في تصريحات أوردها موقع “هيلث داي” الإلكتروني المتخصص في الأبحاث الطبية، أن التوقيت الذي نأكل فيه له نفس أهمية نوعية الأغذية التي نتناولها.

وأضافوا أنه “لا بد من التنسيق بين أوقات استهلاك المغذّيات الغنيّة بالطاقة والتغيرات الجسمانية التي تطرأ على كل شخص، للحد من أخطار الإصابة بالاكتئاب”.