دراسة: هذه “الثلاثية” قد تبطئ الشيخوخة وتقلل خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة سريرية واسعة أن تناول جرعة يومية من زيوت (أوميغا-3) قد يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية، وذلك ضمن بحث يهدف إلى تحسين فترة الحياة الصحية قبل التدهور المرتبط بالشيخوخة.

وأظهرت نتائج التجربة أن الأشخاص الذين تناولوا غرامًا واحدًا من أوميغا-3 يوميًا لمدة ثلاث سنوات، تقدّموا في العمر بيولوجيًا بثلاثة أشهر أقل مقارنة بالمشاركين الآخرين. وعند إضافة فيتامين (D) وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، زاد هذا التأثير إلى قرابة أربعة أشهر، وفقًا للباحثين.

وقالت هايكي فيراري، أستاذة طب الشيخوخة بجامعة زيورخ والمؤلفة الرئيسية للدراسة “قد يبدو الفرق طفيفًا، لكن إذا استمر هذا التأثير لفترة أطول، فقد يكون له تأثير كبير على الصحة العامة”.

“الساعات الجينية”

ولتحليل تأثير أوميغا-3، استخدم الباحثون أدوات بيولوجية تُعرف بـ”الساعات الجينية” (Epigenetic Clocks)، وهي تقيس التغيرات الكيميائية في الحمض النووي المرتبطة بالعمر البيولوجي للخلايا.

وأجريت الدراسة على 800 شخص فوق سن السبعين في سويسرا، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات تناولت إما غرامًا واحدًا من أوميغا-3 يوميًا (مستخرج من الطحالب)، أو 2000 وحدة دولية من فيتامين D، أو قامت بممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيًا.

وأشارت ثلاث من “الساعات الجينية” إلى أن أوميغا-3 ساعد في إبطاء الشيخوخة، بينما أظهرت واحدة منها أن الجمع بين أوميغا-3، وفيتامين D، والتمارين الرياضية، عزز هذا التأثير بشكل ملحوظ.

كما وجدت الدراسة أن تناول أوميغا-3 مع فيتامين D وممارسة التمارين الرياضية، يقلل من خطر الدخول في مرحلة “ما قبل الهشاشة” بنسبة 39%، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطانات الغازية بنسبة 61%.

نتائج واعدة

وتشير الدراسة إلى إمكانية وجود طرق بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحسين الصحة مع التقدّم في العمر، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على مستوى السكان، حتى لو كانت الفوائد على المستوى الفردي متواضعة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إبطاء الشيخوخة البيولوجية يؤدي فعليًا إلى حياة أطول وأكثر صحة.

مخاوف على صحة القلب

وبينما أظهرت بعض الدراسات فوائد لاستهلاك أوميغا-3، فإن أبحاثًا حديثة تشير إلى أن مكملات زيت السمك، قد تقلل من خطر مشكلات القلب فقط لدى من يعانون من أمراض قلبية مسبقة، بينما قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية لدى الأفراد الأصحاء.

وحاليًا، لا توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بتناول مكملات أوميغا-3، بل تنصح بتناول حصتين من الأسماك أسبوعيًا، أو الحصول على المصادر النباتية للحصول على الكمية الكافية من الأحماض الدهنية الأساسية.

انقسام في الآراء

ورحب بعض العلماء بنتائج الدراسة، حيث قال ستيف هورفاث، الباحث في مختبر Altos Labs في كامبريدج “برأيي، سن السبعين هو الخمسين الجديد. هذه العلاجات ليست حلاً للشيخوخة، لكنها تعزز قناعتي بضرورة تناول جرعة منخفضة من أوميغا-3، وفيتامين D، وممارسة التمارين باعتدال”.

وفي المقابل، أبدى ليونارد شالكويك، أستاذ علم الوراثة البشرية بجامعة إسكس، حذرًا تجاه النتائج، موضحًا أن “التغيرات في الحمض النووي مع تقدم العمر تشبه تغيرات الجلد، لكن لا يوجد دليل واضح على أنها السبب الرئيسي للشيخوخة.

وأضاف “هذا البحث يكشف عن فارق طفيف في أنماط ميثيل الحمض النووي، لكنه لا يعني بالضرورة أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا أصغر سنًا”.