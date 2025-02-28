هل صيام الماء لمدة 24 ساعة يعزز الصحة؟

في دراسة نُشرت مؤخرًا بمجلة (Frontiers in Endocrinology)، استعرض الباحثون تأثير صيام 24 ساعة مع شرب الماء فقط، في إفراز هرمون النمو البشري (HGH)، بالإضافة إلى تأثيراته على الوزن وبعض المعايير الفسيولوجية الأخرى.

وأظهرت الدراسة أن الصيام قد يسهم في زيادة إفراز هرمون النمو بشكل مستقل عن فقدان الوزن، مما يفتح الباب لفهم أعمق للفوائد الصحية المحتملة لهذه الممارسات.

علاقة زيادة إفراز هرمون النمو بفقدان الوزن

وأظهرت النتائج أن الصيام يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون النمو من الغدة النخامية دون تأثير مباشر على فقدان الوزن، في حين ارتبطت هذه التغيرات في هرمون النمو ببعض عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض القلبية والتمثيل الغذائي، إلا أن الدراسة لم تُظهر تقليلًا مباشرًا لهذه المخاطر.

وبالنظر إلى أن نقص هرمون النمو قد يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن نتائج هذه الدراسة قد تحمل تأثيرات إيجابية في تقليل هذه المخاطر.

أكثر المستفيدين من زيادة هرمون النمو أثناء الصيام

وأظهرت الدراسة أن الأفراد الذين يعانون من مستويات منخفضة من هرمون النمو في البداية، شهدوا زيادات كبيرة في مستويات هرمون النمو نتيجة للصيام، وخاصة لدى النساء.

وكانت الزيادة في هرمون النمو لدى النساء اللاتي كانت مستوياتهن منخفضة في البداية أكبر بنسبة 720% مقارنة بـ38% فقط في النساء ذوات المستويات الأعلى. بينما كانت هذه الزيادة غير ذات دلالة إحصائية لدى الرجال.

الصيام المتقطع وتأثيراته الصحية

ويعدّ الصيام المتقطع، الذي يتضمن فترات من الصيام تليها فترات من الأكل، واحدًا من الأنماط الشائعة التي أظهرت فوائد صحية عدة، ومن أبرز هذه الفوائد تحسين مستويات “الكوليسترول”، والسكر في الدم، وضغط الدم، بالإضافة إلى تقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

وعلى الرغم من أن هذه الفوائد قد تكون مرتبطة بفقدان الوزن، إلا أن الدراسة تشير إلى أن هناك آليات مستقلة قد تكون مسؤولة عن تحسين هذه المعايير، خصوصًا عندما يستمر الصيام لأكثر من 20 ساعة.

وأظهرت الدراسة زيادة في تركيز الأحماض الدهنية خلال فترة الصيام، مما يدعم الفكرة بأن الجسم يعتمد على “الكيتونات” المشتقة من الأحماض الدهنية كمصدر للطاقة بدلًا من “الغلوكوز”، وقد تسهم هذه التغيرات الأيضية في تحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

فوائد الصيام في تحسين الحساسية لـ”الإنسولين”

ورغم أن الصيام أدى إلى تقليل مستويات “الإنسولين” وزيادة حساسية الجسم له، فإن الدراسة لم تجد ارتباطًا مباشرًا بين هذه التغيرات وفقدان الوزن، كما أن التغيرات في مستويات هرمون النمو أثناء الصيام لم ترتبط بتغيرات الوزن، مما يشير إلى أن الزيادة في هرمون النمو قد تكون نتيجة لتأثيرات أيضية مستقلة.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من هرمون النمو، قد يستفيدون بشكل أكبر من زيادة مستويات هذا الهرمون أثناء فترات الصيام.

وقد تفتح هذه النتائج المجال لدراسات مستقبلية تدرس الفوائد الأيضية للصيام المتقطع على المدى الطويل، وتوسيع البحث ليشمل عينات أكبر من مختلف الأعمار والجنسيات.