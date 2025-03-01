هذا ما يحدث للدماغ عند تناول “الأطعمة المعالجة” لمدة 5 أيام فقط

كشفت دراسة حديثة أن استهلاك الأطعمة المعالجة بشكل مفرط لمدة قصيرة، يمكن أن يغير استجابة الدماغ تجاه المكافآت والعقوبات، وبعد 5 أيام من تناول هذه الأطعمة، أظهرت المجموعة التي تناولت الأطعمة المعالجة انخفاضًا في حساسيتها للمكافآت وزيادة في حساسيتها للعقوبات.

وأوضحت الدراسة أن 60% من استهلاك الأمريكيين اليومي من السعرات الحرارية، يأتي من الأطعمة المعالجة بشكل مفرط، وهي الأطعمة التي تحتوي عادة على مستويات مرتفعة من الصوديوم، والسكريات المكررة، والدهون التي تزيد من الكوليسترول، بالإضافة إلى مكونات أخرى صناعية، كما هو الحال في الوجبات السريعة.

وربطت الدراسة التعرض للأطعمة المعالجة بشكل مفرط بـ32 نتيجة صحية سلبية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، ومتلازمة الأيض، والسمنة، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، والسكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى الوفاة المبكرة.

تأثير الأطعمة المعالجة

وأشارت الدراسة إلى أن التأثيرات السلبية الناتجة عن استهلاك الأطعمة المعالجة، قد تكون سهلة الاكتساب ومدمرة على المدى الطويل.

ووجد الباحثون في معهد أبحاث مرض السكري وأمراض الأيض في جامعة توبنغن بألمانيا، أن النظام الغذائي الغني بالسعرات الحرارية والأطعمة المعالجة، يمكن أن يضر باستجابة الأنسولين في الدماغ، ويزيد من دهون الكبد لدى الرجال الأصحاء حتى في المدى القصير.

وأظهرت الدراسة أن تأثيرات استهلاك الأطعمة المعالجة، يمكن أن تستمر طويلًا بعد فترة تناول الطعام، حيث تؤثر في الدماغ بطرائق قد تؤدي إلى السمنة، والسكري من النوع الثاني، والخلل الإدراكي، كما تبين أن هذه الأطعمة تؤدي إلى اضطراب في استجابة الدماغ للمكافآت، مما يغير من سلوكيات الأكل.

نتائج الدراسة

وشارك في الدراسة 29 رجلًا صحيًا تتراوح أعمارهم بين 19 و27 عامًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين. تناولت المجموعة الأولى نظامًا غذائيًا غنيًا بالسعرات الحرارية والأطعمة المعالجة، بينما استمرت المجموعة الثانية في نظامها الغذائي المعتاد.

وأظهرت النتائج زيادة في دهون الكبد واستجابة الأنسولين في الدماغ لدى المجموعة التي تناولت الأطعمة المعالجة. وبعد أسبوع من العودة إلى النظام الغذائي المعتاد، كانت مستويات الأنسولين في الدماغ أقل بشكل ملحوظ.