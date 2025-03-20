ما العلاقة بين قوة الذاكرة ودهون البطن؟ دراسة حديثة تكشف رابطا مهما

توصلت دراسة علمية إلى أن الحفاظ على الوزن السليم وتجنّب تكوين الدهون في منطقة البطن يساعد في الحفاظ على سلامة وظائف المخ مع تقدّم العمر.

ووجدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “شبكة جاما المفتوحة” (Jama Open Network)، أن طبيعة الوجبات الغذائية التي يتناولها الشخص ومقاييس تكون الدهون في منطقة البطن يمكن أن تؤثر في القدرات العقلية وقد تؤدي إلى تراجع الوظائف الإدراكية للإنسان.

وتوصّل الفريق البحثي القادم من عدة جامعات من بينها لايبزيج الألمانية وأوكسفورد البريطانية ومونبيليه الفرنسية إلى هذه النتائج بعد تحليل بيانات مجموعتين من البالغين.

متابعة العادات الغذائية

وكانت المجموعة الأولى تضم أكثر من 500 شخص في منتصف العمر وتمت متابعة عاداتهم الغذائية مدة 30 عامًا.

أما المجموعة الثانية فقد كانت تضم نحو 660 شخصا وأجريت لهم عمليات تصوير بالرنين المغناطيسي للمخ، واختبارات لقياس قدراتهم العقلية عندما بلغوا 70 عاما.

وأظهرت الدراسة أن الحرص على تناول الوجبات الصحية حتى منتصف العمر يساعد في تحسين وظائف منطقة “الحصين” وسلامة المادة البيضاء في المخ مع تقدّم السن.

أفضل وقت للالتزام

يذكر أن “الحصين” في المخ يضطلع بدور مهم في تكوين الذكريات، في حين تساعد المادة البيضاء في عمليات التعلّم والتركيز وحل المشكلات.

وتبيّن أن زيادة معدلات تكون الدهون في منطقة البطن يقترن بضعف الذاكرة ووظائف المخ.

وأورد موقع “هيلث داي” الإلكتروني المتخصص في الأبحاث الطبية، تأكيد الباحثين أن أفضل وقت للالتزام بتناول الوجبات الصحّية والتخلص من دهون البطن للحفاظ على القدرات العقلية يكون خلال المرحلة العمرية الواقعة بين 48 و70 عاما.