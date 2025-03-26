دراسة: هذه الأطعمة تحسّن كثيرا من جودة النوم

كشفت دراسة يابانية حديثة عن أن النظام الغذائي الغني بالبروتين والألياف يحسن من جودة النوم بشكل كبير.

وقام فريق الدراسة التابع لجامعة تسوكوبا، بتحليل بيانات 4825 شخصًا يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول لتتبع نومهم ومراقبة نظامهم الغذائي، مع مراعاة الاختلافات في عوامل مثل السن والجنس ومؤشر كتلة الجسم.

وبحسب موقع “ساينس ألرت” العلمي، وجد الباحثون علاقة بين زيادة تناول الدهون والأملاح وقصر مدة النوم إجمالًا، بينما ارتبط النظام الغذائي الغني بالبروتين والألياف بمدة نوم أطول.

تناول نسبة أكبر من الألياف والبروتين

بالإضافة إلى ذلك، يميل الأشخاص الذين يتناولون نسبة أكبر من الألياف والبروتين في نظامهم الغذائي، إلى النوم بسرعة أكبر والاستيقاظ بمعدّل أقل بعد النوم.

ولفت الباحثون إلى أن هذه النتائج تقدم بعض المؤشرات المفيدة نحو أفضل الأنظمة الغذائية للنوم.

عوامل متعددة لهذا التأثير الإيجابي

كما أوضحت الدراسة أن السبب في التأثير الإيجابي للبروتين والألياف على جودة النوم يرجع إلى عوامل متعددة، من بينها أن تناول مزيد من البروتين والألياف يعزز إنتاج النواقل الكيميائية، بما في ذلك الميلاتونين والسيروتونين، في الدماغ، التي تساعد في تنظيم النوم، وهو ما أشارت إليه أبحاث سابقة.

كما يعتقد أيضًا أن تناول هذه الأطعمة يؤثر على بكتيريا الأمعاء، وترتبط صحة الأمعاء بنوم صحي، والعكس صحيح. وقد أشارت دراسات حديثة إلى أن التغيرات في ميكروبات الأمعاء قد تؤثر على النوم وامتصاص العناصر الغذائية.

وفي حين يرتبط تناول الأطعمة الصحية بتحسين جودة النوم، ثبت أن تناول الأطعمة المصنعة والأطعمة الغنية بالسكريات يُضعف جودة النوم.