ساعد مريضا على المشي.. أول علاج من نوعه بالخلايا الجذعية لتحسين إصابات النخاع الشوكي

أفاد علماء يابانيون بأن علاجا بالخلايا الجذعية ساعد في تحسين الوظيفة الحركية لاثنين من أربعة مرضى يعانون من إصابة في النخاع الشوكي، في أول دراسة سريرية من نوعها.

لا يوجد حاليًا علاج فعّال للشلل الناتج عن إصابات النخاع الشوكي المتقدمة، التي تطول أكثر من 150 ألف مريض في اليابان وحدها، مع تسجيل خمسة آلاف حالة جديدة سنويا.

خلايا الـ”IPS”

ويجري باحثون في جامعة “كيو” في طوكيو دراستهم باستخدام الخلايا الجذعية المتعددة القدرات المُستحثة (IPS)، المُنتَجة عن طريق تحفيز الخلايا الناضجة.

ويمكن بعد ذلك تحفيز هذه الخلايا على النضج لتتحوّل إلى أنواع مختلفة من الخلايا، فالباحثون في “كيو” يستخدمون خلايا مشتقة من الخلايا الجذعية متعدّدة القدرات المُستحثة من الجذع العصبي.

Paralysed man stands again after receiving ‘reprogrammed’ stem cells https://t.co/VwoTYUPMyu — Stem Cell Tracker (@StemCellTracker) March 25, 2025

وأعلنت الجامعة أن درجة الوظيفة الحركية لمريضين تحسّنت بعد عملية زرع أكثر من مليوني خلية مشتقة من الخلايا الجذعية متعددة القدرات المُستحثة في النخاع الشوكي.

ولم تُرصد أي آثار جانبية خطرة في الحالات الأربع بعد عام من المراقبة، بحسب الجامعة.

وكان الهدف الرئيسي من البحث هو دراسة سلامة زرع الخلايا.

بات قادرًا على الوقوف وبدأ في المشي

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن أحد المريضين رجل مسنّ تعرض لإصابة في حادث.

وأوضحت أنه بات قادرًا على الوقوف من دون مساعدة، وبدأ بممارسة المشي.

Japan team says stem cell treatment helped improve spinal cord injurieshttps://t.co/cxfu76rUOn — Stem Cell Tracker (@StemCellTracker) March 22, 2025

أول علاج من نوعه

ونقلت الهيئة عن الأستاذ في جامعة “كيو” ورئيس فريق البحث هيديوكي أوكانو، قوله “لقد تمكّنا من تحقيق نتائج في أول علاج للحبل الشوكي في العالم باستخدام الخلايا الجذعية المتعددة القدرات المستحثة”.

وأضاف أوكانو أن الفريق يأمل في الانتقال إلى تجربة سريرية تُمثل خطوة نحو توفير العلاج للمرضى.

وحصلت الجامعة على موافقة حكومية على دراستها الأولية في عام 2019، وأجرت أول عملية جراحية سنة 2022.

وبقيت تفاصيل المرضى سرّية، لكن الفريق يركز على الأشخاص الذين أصيبوا قبل العملية بما بين 14 و28 يومًا.