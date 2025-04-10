تمارين تساعد على خفض ضغط الدم.. دراسة تبشّر بنتائج واعدة

خلص بحث إلى أن أساليب الاسترخاء ربما تساعد على خفض ضغط الدم، في المدى القصير، على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الخبراء خلصوا إلى أن تمارين التاي شي واليوغا والتأمل والتنفس تساعد على خفض ضغط الدم لدى الذين يعانون من هذه الحالة.

ويشار إلى أن أكثر من ربع البالغين في المملكة المتحدة -أي ما يعادل نحو 14.4 مليون شخص- يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وبالنسبة للبحث الجديد، قام فريق من جامعة إكستر وبريستول، بفحص نتائج 54 دراسة موجودة بالفعل تتعلق بهذا الشأن.

نتائج واعدة

وخلص الباحثون إلى أنه على المدى القصير (ثلاثة أشهر أو أقل) يبدو أن معظم أساليب الاسترخاء لها تأثير مفيد في ضغط الدم.

واستمرت بضع دراسات في متابعة المرضى أكثر من ثلاثة أشهر، ولكن يبدو أن تأثيرات أساليب الاسترخاء في ضغط الدم تتراجع مع مرور الوقت.

وكتب الفريق في دورية (بي إم جيه) الطبية “نتائج دراستنا تشير إلى أن الكثير من أساليب الاسترخاء تظهر نتائج واعدة اتجاه خفض ضغط الدم على المدى القصير، ولكن التأثيرات على المدى الطويل غير واضحة”.