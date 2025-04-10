دراسة تكشف مدى ارتباط أدوية علاج الاكتئاب بالنوبات القلبية المميتة

كشفت دراسة أوروبية أن تناول أدوية علاج الاكتئاب يزيد مخاطر الوفاة المفاجئة بسبب النوبات القلبية.

قد يفارقون الحياة فجأة

وتؤكد الدراسة التي نشرت خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب الأسبوع الماضي، أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية علاج الاكتئاب من المرجح أن يفارقوا الحياة بشكل مفاجئ بسبب أمراض القلب، وأن مخاطر الوفاة تتزايد مع طول فترة تناول هذه الأدوية.

وقالت رئيسة فريق الدراسة جاسمين موكانوفيتش من مركز “ريجز هوسبيتاليت” لأمراض القلب في كوبنهاغن بالدنمارك، إن “فترة تناول أدوية علاج الاكتئاب ترتبط بزيادة مخاطر الوفاة المفاجئة بسبب النوبات القلبية”.

ماذا يحدث عند تناول أدوية الاكتئاب مدة 6 سنوات فأكثر؟

وأوضحت في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني (هيلث داي) المتخصص في الأبحاث الطبية أن “تناول أدوية الاكتئاب مدة 6 سنوات أو أكثر تزيد مخاطر الوفاة بسبب النوبات القلبية بشكل أكبر مقارنة بمن يتناولون هذه الأدوية فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وذلك عند مقارنتهم بمن لا يتناولون أدوية علاج الاكتئاب أصلا”.

ومن أجل استخلاص هذه النتائج، فحص الباحثون حالات الوفاة بين البالغين في الدنمارك على مدار عام 2010 مع التركيز على الأشخاص الذين يتناولون أدوية علاج الاكتئاب والأشخاص الذين فارقوا الحياة بشكل مفاجئ بسبب النوبات القلبية.

تناول أدوية الاكتئاب تزايد لدى الشباب

وأكد فريق الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية الاكتئاب فترة ما بين سنة واحدة وخمس سنوات تتزايد مخاطر وفاتهم بشكل مفاجئ بسبب النوبات القلبية بنسبة 56%، وأن هذه النسبة تتضاعف في حالة تناول عقاقير الاكتئاب مدة أكثر من ست سنوات.

وذكر الباحثون أن مخاطر الوفاة المفاجئة بسبب تناول أدوية الاكتئاب أكثر لدى الشباب منها لدى المسنّين.