ما الرابط بين عدم العناية بالأسنان والصداع النصفي وآلام الجسم؟ دراسة تحذر النساء

كشفت دراسة حديثة أجريت في أستراليا أن عدم الاهتمام بغسيل الأسنان قد يؤدي إلى مشكلات تفوق أوجاع الضروس لدى المرأة، إذ تبيّن أنه يرتبط بنوبات الصداع النصفي وأوجاع الجسم وآلام المعدة.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Frontiers in Pain Research) المتخصصة في أبحاث الألم، قام فريق من الباحثين بجامعة سيدني الأسترالية بتحليل بيانات تخص 186 امرأة.

ويُشار إلى أن 67% من المتطوعات كنّ يعانين من مرض الألم العضلي الليفي (Fibromyalgia) الذي يقترن بأوجاع عامة في الجسم وشعور بالإرهاق ومشكلات إدراكية.

وأظهرت النتائج أن المتطوعات اللاتي يعانين من مشكلات في الأسنان تتزايد بنسبة 60% احتمالات إصابتهن بأوجاع حادة في الجسم، وأن نحو 50% منهن من المرجح أن يتعرضن للصداع النصفي.

4 ميكروبات ترتبط بالشعور بالألم

واستطاع الباحثون تحديد 4 ميكروبات داخل الفم ترتبط بالشعور بالألم في الجسم بشكل عام.

وأكدوا أن هذه الدراسة تشير إلى احتمالات وجود علاقة بين التركيب الميكروبي داخل الفم والنظام العصبي للجسم.

أهمية العناية بالأسنان

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني (هيلث داي) المتخصص في الأبحاث الطبية، ذكر رئيس فريق الدراسة “تنطوي هذه النتائج على أهمية خاصة بالنسبة لمرض الألم العضلي الليفي الذي كثيرًا ما يغفل الأطباء تشخيص الإصابة به”.

وأكد الباحثون أنه رغم الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات، فإن العناية بالأسنان تساعد في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.