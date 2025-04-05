غرسة دماغية تنجح في ترجمة الأفكار بطريقة شبه فورية إلى كلام

أعلن باحثون أميركيون، الاثنين، أن جهازًا معززًا بالذكاء الاصطناعي زُرع في دماغ امرأة مشلولة، مكّنها من ترجمة أفكارها إلى كلام بصورة فورية تقريبًا.

ويستخدم الجهاز الذي لا يزال تجريبيًا، غرسة تربط مناطق من الدماغ بأجهزة كمبيوتر، ويمكنه أن يتيح للأشخاص الذين فقدوا القدرة على التواصل، استعادة شكل ما من أشكال الكلام.

وسبق لفريق البحث الذي يقع مقره في كاليفورنيا، أن استخدم نظامًا يربط مباشرة بين الدماغ والكمبيوتر لفك تشفير أفكار “آن”، وهي امرأة مصابة بشلل رباعي في السابعة والأربعين، قبل تحويلها إلى كلام.

لكن العملية كانت مشوبة بتأخير 8 ثوانٍ بين اللحظة التي تفكّر فيها المريضة في ما تريد قوله، واللحظة التي تصدر فيها جملتها عن صوت اصطناعي يولّده الكمبيوتر.

وكانت هذه المشكلة تقيّد المحادثات التي تجريها “آن”، وهي معلّمة رياضيات سابقة فقدت القدرة على الكلام بعد إصابتها بنوبة قلبية قبل 18 عامًا.

a woman with complete paralysis and zero vocal function just regained the ability to speak at ~conversational speed. with AI, a brain implant learned to read her intention to speak and synthesized her words in her own voice. live. streaming. no delay

2/ pic.twitter.com/v1bsURU30l — vittorio (@IterIntellectus) April 1, 2025

تقليص فارق الوقت بين الأفكار والكلام

إلا أن نظام الاتصال الجديد الذي ابتكره فريق الباحثين بين الدماغ والكمبيوتر وأُعلن عنه عبر مجلة (نيتشر نوروساينس)، يقلّص فارق الوقت بين الأفكار والكلام إلى 80 ميلي ثانية.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة غوبالا أنومانشيبالي من جامعة كاليفورنيا لوكالة الصحافة الفرنسية “إن طريقتنا الجديدة القائمة على البث المتواصل، تحوّل إشارات الدماغ إلى صوت شخصي في الوقت الحقيقي، في خلال الثانية التي تلي نيّة الشخص التحدّث”.

وأشار إلى أن هدف المعلّمة السابقة هو أن تصبح مستشارة إرشاد جامعي، وقال “مع أننا لا نزال بعيدين من تحقيق هذا الهدف بالنسبة إلى (آن)، فإن من شأن هذه الخطوة في نهاية المطاف أن تُمكّننا من أن نحسّن بشكل كبير نوعية حياة الأفراد الذين يعانون من شلل الصوت”.

مفردات من 1024 كلمة

وعُرضت على “آن” في إطار هذه الدراسة جُمَل على الشاشة، من بينها مثلًا “بالتالي أنت تحبني”، كانت تقولها بعد ذلك في ذهنها.

وكانت هذه الجمل تُحوَّل بعد ذلك إلى نسخة طبق الأصل من صوتها، أُنشئت باستخدام تسجيلات تعود إلى ما قبل وقوع الحادث، وأكد أنومانشيبالي أن المريضة “كانت متحمّسة لسماع صوتها وكانت تشعر وكأنها تقمّصت” بهذه الطريقة.

وأوضح الباحث أن نظام الربط بين الدماغ والكمبيوتر يعترض إشارة الدماغ “بعد أن يقرر الشخص ما يريد قوله، وبعد أن يختار الكلمات التي سيستخدمها وكيفية تحريك عضلات المسالك الصوتية”.

واستخدم النظام تقنية التعلّم العميق للذكاء الاصطناعي، من خلال التدرّب على آلاف الجمل التي فكّرت فيها “آن” ذهنيًا.

غير أن هذا النظام لا يخلو من الأخطاء، إذ يقوم على عدد محدود من المفردات لا يقتصر على 1024 كلمة.

مرحلة “إثبات المبدأ”

وقال أستاذ الأطراف الاصطناعية العصبية في جامعة نيوكاسل البريطانية باتريك ديجينار الذي لم يشارك في الدراسة، للوكالة الفرنسية، إن هذا البحث لا يزال في مرحلة “إثبات المبدأ” التي وصفها بـ”المبكرة جدا”، لكنه مع ذلك وصفه بأنه “رائع”.

ولاحظ أن الطريقة تستخدم مجموعة من الأقطاب الكهربائية التي لا تخترق الدماغ، على عكس النظام الذي ابتكرته شركة “نيورالينك” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وتُعدّ العملية الجراحية لوضع مثل هذه الحزمة من الأقطاب الكهربائية شائعة جدًا في أقسام المستشفيات المتخصصة في تشخيص الصرع، ومن شأن ذلك أن يسهل اعتمادها للمرضى الذين يعانون من اضطرابات النطق، وفق البرفيسور ديجينار.

وأمل غوبالا أنومانشيبالي أن يتيح التمويل المخصص للأبحاث في هذا المجال تعميم تطبيق هذه التكنولوجيا خلال 5 إلى 10 أعوام.