غرسة دماغية تنجح في ترجمة الأفكار بطريقة شبه فورية إلى كلام

أعلن باحثون أميركيون، الاثنين، أن جهازًا معززًا بالذكاء الاصطناعي زُرع في دماغ امرأة مشلولة، مكّنها من ترجمة أفكارها إلى كلام بصورة فورية تقريبًا.

ويستخدم الجهاز الذي لا يزال تجريبيًا، غرسة تربط مناطق من الدماغ بأجهزة كمبيوتر، ويمكنه أن يتيح للأشخاص الذين فقدوا القدرة على التواصل، استعادة شكل ما من أشكال الكلام.

وسبق لفريق البحث الذي يقع مقره في كاليفورنيا، أن استخدم نظامًا يربط مباشرة بين الدماغ والكمبيوتر لفك تشفير أفكار “آن”، وهي امرأة مصابة بشلل رباعي في السابعة والأربعين، قبل تحويلها إلى كلام.

لكن العملية كانت مشوبة بتأخير 8 ثوانٍ بين اللحظة التي تفكّر فيها المريضة في ما تريد قوله، واللحظة التي تصدر فيها جملتها عن صوت اصطناعي يولّده الكمبيوتر.

وكانت هذه المشكلة تقيّد المحادثات التي تجريها “آن”، وهي معلّمة رياضيات سابقة فقدت القدرة على الكلام بعد إصابتها بنوبة قلبية قبل 18 عامًا.

a woman with complete paralysis and zero vocal function just regained the ability to speak at ~conversational speed.

with AI, a brain implant learned to read her intention to speak and synthesized her words in her own voice. live. streaming. no delay

pic.twitter.com/v1bsURU30l

