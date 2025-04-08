قطر.. افتتاح مستشفى الفنون الجراحية في مدينة لوسيل (فيديو)

افتتح وزير الصحة العامة القطري منصور بن إبراهيم آل محمود، الثلاثاء، مستشفى الفنون الجراحية على مساحة تُقدَّر بـ30 ألف متر مربع.

ويضم المستشفى 49 سريرًا موزعة على أقسامه المتخصصة، و26 عيادة خارجية، و5 عيادات أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

يقع المستشفى في مدينة لوسيل، ويتميز بتصميمه العصري والمبتكر ذي الطابع المعماري الفريد، الذي صُمم خصيصًا ليتوافق مع أعلى معايير الرعاية الصحية وسلامة المرضى وراحتهم النفسية.

ويسعى المستشفى إلى أن يكون الوجهة الأولى للسياحة العلاجية في المنطقة، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل جميع التخصصات وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع توفير بيئة راقية تضمن الراحة والخصوصية للمرضى من مختلف أنحاء العالم.

وفي مجال جراحة التجميل، يحتل المستشفى مكانة بارزة بفضل امتلاكه أكبر قسم متخصص في الجراحات التجميلية والترميمية بالقطاع الخاص في قطر، حيث تم التعاون مع جرّاحين عالميين لتقديم حلول جراحية متطورة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعيد كلداري، استشاري جراحات التجميل والمدير التنفيذي وشريك مؤسس لمستشفى الفنون الجراحية، أن “من أبرز أهداف المستشفى استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم وليس فقط دول الخليج”.

وأضاف “جوهرة التخصصات الجراحية في المستشفى هو قسم الجراحة التجميلية والترميمية”.

وتابع “لدينا أطباء من أعلى المعايير وطاقم طبي مكون من أساتذة عالميين”، مشيرًا إلى أنهم قاموا بإقناعهم بنجاح بأن “قطر هي الوجهة التي يجب أن يكونوا فيها”.

كما يقدّم المستشفى خدمات طبية متنوعة في مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء والتوليد، الطب الباطني والطب العام، طب أمراض القلب، جراحة الأوعية الدموية، طب الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الجراحة التجميلية، الأمراض الجلدية، العلاج الطبيعي، التغذية، طب الأسنان، قسم الطوارئ، وقسم الأشعة المتطور الذي يضم أجهزة الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، الأشعة السينية، الموجات فوق الصوتية، وتصوير شعاعي للثدي، إضافة إلى مختبرات طبية وصيدلية مجهزة بالأدوية اللازمة تحت إشراف فريق متخصص.

وقال الدكتور سامر أبو يوسف، مدير مستشفى الفنون الجراحية، للجزيرة مباشر “ما ترونه هو ثمرة لجهود ولمزيج من المعايير الطبية العالمية ومعايير البنية التحتية لراحة وسلامة المريض”.

وأضاف “المستشفى سيُحدث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، ونأمل أن نطور خدماتنا لنصبح مركزًا إقليميًّا ومركزًا عالميًّا”.