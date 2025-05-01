احترس.. قضاء هذه المدة أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف يعرضك لآلام الرقبة

أوضح فريق من الباحثين الصينيين في مراجعة لنتائج مجموعة من الدراسات أن “خطر الإصابة بآلام الرقبة يتزايد سنويا، بسبب الوتيرة السريعة للمجتمعات المعاصرة والتغيرات في أنماط الحياة وعادات العمل”.

وأضاف الباحثون الصينيون في مقال نشر في مجلة (بي أم سي) للصحة العامة أن مخاطر آلام الرقبة تتزايد سنويا، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة الطبية للتعامل معها، علاوة على الضغوط على من يتعرضون لها.

وذكر المقال أن الجلوس لأكثر من 6 ساعات يوميا يزيد من مخاطر آلام الرقبة، ويشمل ذلك الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر للعمل لساعات طويلة أو أمام شاشات الهواتف أو مشاهدة التلفزيون.

وقام الباحثون الصينيون بتحليل بيانات من 25 دراسة شملت أكثر من 43 ألف مشارك من 13 دولة.

مخاطر أخرى

وأوضح المقال أن الجلوس لساعات طويلة يرتبط بمشكلات صحية أخرى، منها زيادة مخاطر الإصابة بالقلب وانخفاض تدفق الدم إلى الرقبة، واختلال التوازن في قوة عضلات الرقبة، وقلة حركة المفاصل.

وحسب الدراسة فإن مخاطر الإصابة بآلام الرقبة ارتفعت بنسبة 88% لمن يجلسون أمام شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر لأكثر من 6 ساعات يوميًا، بالمقارنة مع يقومون بأنشطة تتطلب الحركة.

الجلوس بوضعية خاطئة

وأوضحت الدراسة أن احتمال الإصابة بآلام الرقبة يتصاعد مع الجلوس بشكل خاطئ أمام شاشات الكمبيوتر، خاصة عندما يتخذ الأشخاص أوضاعًا تؤدي إلى ثني الرقبة وإمالة الكتفين.

وأوضحت الدراسة أن مثل هذه الأوضاع الخاطئة للجلوس أمام الشاشات “يمكن أن تؤثر سلبًا على البنية البيولوجية الطبيعية للرقبة”.

يذكر أن آلام الرقبة من أكثر اضطرابات الجهاز العضلي شيوعًا، إذ يُعاني منه حوالي 70% من الناس حول العالم مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم، وفقًا لدراسات سابقة.

وينصح العلماء بممارسة أسلوب حياة أكثر نشاطا لتجنب آلام الرقبة، ويتضمن ذلك ممارسة الرياضة بشكل منتظم، والجلوس في وضعية سليمة أمام شاشات الكمبيوتر بحيث يتم تجنب انحناء الظهر وثني الرقبة وإمالتها إلى الأمام.

ووفق دراسات سابقة فإن علاج آلام الرقبة والظهر يتطلب إنفاق ما يقرب من 87.6 مليار دولار سنويًا في الولايات المتحدة كل عام.