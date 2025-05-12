أخطر وقت للنوم.. قد يقودك إلى 4 كوارث صحية وإليك دليل عملي لتحسين جودته

على الرغم من أن النوم في وقت متأخر قد يبدو أفضل من عدم النوم على الإطلاق، فإن طبيبا أمريكيا بارزا حذّر من أنه قد يؤدي إلى عدد من المشاكل الصحية في أجسامنا وعقولنا.

وأطلق سوراب سيثي، وهو مختص في أمراض الجهاز الهضمي، ويشتهر ببث مقاطع على “تيك توك”، تحذيرا ناريا لمتابعيه عن آثار النوم المتأخر.

وفي فيديو سريع انتشر كالنار في الهشيم، حذّر الطبيب من عادة “النوم بعد الساعة 12 ليلا”، موضحا أن السهر إلى ما بعد منتصف الليل ليس مجرد عادة سيئة، بل قد يكون وصفة لأربع كوارث صحية.

4 مشكلات صحية

زيادة الوزن بسبب خلل في هرمونات الجوع والشبع.

تدهور الحالة المزاجية وظهور علامات الاكتئاب.

ارتفاع مستويات التوتر بشكل ملحوظ.

ضعف في التركيز وصعوبة التفكير خلال اليوم.

واستند الطبيب إلى عدة دراسات قوية، إحداها نُشرت في مجلة جاما (JAMA) وأخرى في جامعة ستانفورد (Stanford) ومؤسسة القلب البريطانية، وكلها تؤكد أن النوم بعد منتصف الليل يخلّ بتوازن الجسم العقلي والبدني، في حين أن النوم قبل منتصف الليل يعزز الصحة العامة، من القلب وحتى الدماغ.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم -وفقًا لما يُعرف بـ”الذهبية الثمانية ساعات”، وإن كان كل شخص مختلف عن غيره في الواقع. ولكنك تحتاج إلى كمية ونوعية كافية للسماح للجسم بالعمل على النحو الأمثل وإصلاح نفسه، مما يعزز الصحة العامة والرفاهية.

نصائح الخبراء

نم بين 10 و11 مساءً.

حافظ على روتين نوم ثابت.

اجعل غرفتك مثل الكهف: مظلمة وباردة وهادئة.

دليل عملي لتحسين جودة نومك

حدد وقت نوم ثابت:

حاول أن تذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة. الالتزام بجدول نوم منتظم يساعد الجسم على تنظيم الساعة البيولوجية، وفقًا للجمعية الأمريكية لطب النوم (AASM).

إعداد بيئة نوم مثالية:

في دراسة نُشرت في (Sleep Medicine Reviews)، أُثبت أن بيئة النوم المظلمة والهادئة والباردة تعزز جودة النوم.

المكان مظلم: الضوء يمكن أن يؤثر في إفراز الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم.

درجة الحرارة: حافظ على درجة حرارة باردة في غرفة النوم (حوالي 18-22 درجة مئوية).

الهدوء: إذا كان هناك ضوضاء مزعجة، فكر في استخدام سدادات الأذن أو جهاز تصفية الصوت.

الابتعاد عن الشاشات:

تجنب استخدام الهاتف أو الكمبيوتر قبل النوم بساعة على الأقل، لأن الضوء الأزرق يمكن أن يعطل إنتاج الميلاتونين، بحسب دراسة نشرتها (The National Sleep Foundation).

الاسترخاء قبل النوم:

وفقًا لجمعية النوم البريطانية، فإن ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو التنفس العميق قبل النوم يساعد في تقليل التوتر والقلق، مما يحسن نوعية النوم.

اقرأ كتابا، مارس التنفس العميق أو تأمل قليلا.

تجنب الأنشطة المحفزة مثل التمرينات الرياضية المكثفة أو المشاحنات قبل النوم.

تجنب الوجبات الثقيلة والكافيين:

أظهرت دراسة نشرتها (The American Journal of Clinical Nutrition) أن تناول وجبات ثقيلة أو مشروبات تحتوي على كافيين في المساء يؤثر سلبًا على جودة النوم.

استفد من الضوء الطبيعي:

حاول التعرض لأشعة الشمس الطبيعية في الصباح؛ فهذا يساعد في تنظيم ساعتك البيولوجية.